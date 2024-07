„Frühstücksfernsehen“-Star Matthias Killing in großer Trauer – „Du hast gekämpft“

Es ist eine Zeit der Trauer für Matthias Killing. Nachdem der beliebte Sat.1-„Frühstücksfernsehen„-Moderator vor etwa einem halben Jahr den schmerzlichen Verlust seines Vaters zu verkraften hatte, muss er nun um seine Mutter trauern.

„Frühstücksfernsehen“-Star Matthias Killing trauert um seine Mutter

Auf Instagram teilte der 44-Jährige ein bewegendes Foto, das ihn als Baby zusammen mit seiner Mutter zeigt. In der Bildunterschrift schreibt Matthias: „’Ich habe meinen Kindern Wurzeln und Flügel geschenkt’… das hat meine Mutter immer gesagt und sie hat es genau so gelebt. Voller Liebe nehmen wir heute Abschied. Liebe Mami, 6 Monate nach Papis Tod seid Ihr nun wieder zusammen. In unserer Trauer ist das der größte Trost…“, heißt es in der Bildunterschrift.

„Du hast gekämpft und wir sind dankbar, dass wir Dich in Deinen letzten Tagen intensiv begleiten konnten. Dank Dir bin ich auf dieser Welt – Du bist jetzt woanders – aber lebst in uns weiter…. Ruhe in Frieden Mami… und sag liebe Grüße da oben“, schreibt der „Frühstücksfernsehen“-Star abschließend. Die Worte des Moderators sind voller Liebe und Dankbarkeit für das Leben, das seine Mutter ihm geschenkt hat.

Nicht nur seine Fans reagieren mit liebevollen und kraftspendenden Nachrichten, auch seine TV-Kollegen stehen Matthias in dieser schweren Zeit bei. Vanessa Blumhagen, seine Moderationskollegin, schreibt: „So viel Liebe in Deinen Worten. Deine Eltern haben wunderbare Menschen aus Euch werden lassen. Ganz viel Kraft für Dich und Deine Familie.“

Seine ehemalige „Frühstücksfernsehen“-Kollegin Annika Lau sendet ebenfalls ihr Beileid: „Ich wünsche euch viel Kraft für die nächste Zeit. Mein herzlichstes Beileid.”