„Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen: Moderations-Patzer – „Kompletter Ausfall“

Eigentlich ist Marlene Lufen mittlerweile ein alter Hase als Moderatorin. 1997 hatte sie ihren ersten Auftritt im Sat. 1 „Frühstücksfernsehen“, hat also Erfahrung darin, in der Livesendung spontan zu reagieren, wenn mal etwas nicht so läuft wie geplant. Doch das war nicht immer so.

In ihrem Podcast plaudert die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin nun über eine Situation, die sie einst als Moderatorin erlebt hat und die im totalen Blackout endete.

„Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen: „Kompletter Ausfall“

In einer Folge ihres Podcasts „M wie Marlene – Wie gelingt das Leben“ spricht Marlene mit Chefärztin Suzan Yarkinin über das Thema Patzer im Job. Davon kann Marlene Lufen nämlich ein Liedchen singen. So verrät sie, dass vor langer Zeit auf einer Messe als Moderatorin arbeitete und dort ein unschönes Erlebnis hatte.

„Ich hatte einen solchen Blackout, dass ich nicht mal mehr wusste, warum bin ich hier“, erzählt die 53-Jährige. Und weiter: „Also ich hatte wirklich einen kompletten Ausfall. Also das ist ewig her, aber ich könnte ihn immer noch genauso zitieren. Ich weiß noch, was ich anhatte, wie sich das angefühlt hat – nämlich ganz schrecklich.“

Doch auch solche Momente im Leben sind am Ende hilfreich. So ist Marlene Lufen für so etwas jetzt viel besser gewappnet. „Aus diesen Situationen zieht man was raus und überlegt sich: Wie gehe ich nächstes Mal mit einer ähnlichen Situation um, was könnte mein Tun sein, damit ich da besser rauskomme?“

Beim „Frühstücksfernsehen“ zumindest wirkt Marlene Lufen stets professionell.

