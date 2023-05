„Frühstücksfernsehen“: Zuschauer von Bildern irritiert – „Weshalb zeigt man das?“

Tagtäglich schalten Tausende Zuschauer ein, um mit ihnen in den Tag zu starten: Die Moderatorinnen und Moderatoren des „Frühstücksfernsehen“ versüßen so manchem den Morgen. Dabei sind sie sich für keine alberne Aktion oder keinen Witz zu schade. Doch nicht alle Zuschauer teilen diesen Humor.

Am Freitagvormittag (19. Mai 2023) veröffentlicht das „Frühstücksfernsehen“ eine Bilder-Serie mit den Moderatoren Alina Merkau und Daniel Boschmann auf Instagram. Denn auch in den sozialen Medien erfreut sich das Sat.1-Magazin großer Beliebtheit. Doch jetzt gehen einige Fans auf die Barrikaden.

„Frühstücksfernsehen“: Alina und Daniel haben Spaß im Studio

Eigentlich wollten Alina Merkau und Daniel Boschmann eine interessante Hebefigur ausprobieren. Doch es klappt anscheinend nicht auf Anhieb. Auf Instagram dokumentieren die Moderatoren den Entstehungsprozess. Dabei scheinen sie viel Spaß zu haben.

Schon auf dem ersten Bild sieht es ganz danach aus. Lachend steht Alina Merkau hinter ihrem Kollegen, der ihr seinen Hintern entgegenstreckt. Dabei hält sie ihn an seinen Oberschenkeln fest und schaut auf dem dritten Bild lasziv in die Kamera. Diese Fotos haben jedoch wenig mit der endgültigen Hebefigur zu tun, die die beiden machen wollten. Ganz zum Ärger der Fans.

Sat.1-Zuschauer platzt der Kragen

Diese Aktion sorgt bei den Fans für Furore. Denn für viele hat das nichts mehr mit Spaß zu tun, denn die Pose von Alina und Daniel wirkt für viele irritierend. In den Kommentaren lassen sie ihrer Empörung nun freien Lauf:

„Auch jugendliche Menschen schauen diese Fotos. Weshalb zeigt man das?“

„Was macht ihr denn da? Sieht etwas komisch aus.“

„Willkommen im Kindergarten. Nervt einfach nur noch.“

„Das Elend kann man nicht mitansehen.“

„Was ist denn bei euch los?“

Wird immer schlimmer die Sendung schaue schon seit Monaten nicht mehr.“

Auch in der jüngsten Vergangenheit sorgten so manche Aktionen der Moderatoren für Verwirrung bei den Zuschauern. So auch, als sich einer live im „Frühstücksfernsehen“ eingenässt haben soll.