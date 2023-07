Das Moderatoren-Team vom Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ ist wie eine kleine Familie. Neuzugänge gibt es zwar immer wieder, geht es nach den Zuschauerinnen und Zuschauern, sollen aber täglich die alt bekannten Gesichter moderieren.

Das Stamm-Team bestehend aus Karen Heinrichs, Alina Merkau, Matthias Killing, Daniel „Boschi“ Boschmann, Chris Wackert, Lukas Haunerland und Marlene Lufen rotiert in regelmäßigen Abständen. Dabei erfreut sich manch einer, oder eine, allerdings größerer Beliebtheit. Dass ein Neuzugang, wie der am Montagmorgen (17. Juli), aber so bereitwillig von den „Frühstücksfernsehen“-Fans aufgenommen wird, das gab’s wohl noch nie.

„Frühstücksfernsehen“-Überraschung bei Sat.1

„Bei uns in der ‚Frühstücksfernsehen‘-Familie kann es immer mal sein, dass jemand vor die Kamera gezogen wird“, heißt es unter dem Instagram-Video, das eine Szene aus der Sendung zeigt. Zu sehen ist Moderator Matthias Killing, wie er von der Couch an der Kamera vorbei und zum Chef vom Dienst geht.

Dann nimmt er seinen Kollegen Carsten, der sich ein wenig unwohl zu fühlen scheint, in den Arm und plappert drauflos. Weil Carsten gleich mal eine Bemerkung über sein eigenes Gewicht macht, redet Killing ihm gut zu und sagt, im Fernsehen sähe man automatisch zehn Kilo schwerer aus. „Der Mann ist eigentlich schlank!“ Dann kommt Matthias Killing auf eine geniale Idee.

Matthias Killing holt Team-Mitglied vor die Kamera

Gestern noch hinter der Kamera, heute schon Teil des Moderatoren-Teams – Carsten soll ganz spontan mal eben die Anmoderation für den nächsten Beitrag übernehmen. „Ich muss das blind machen, weil ich hier keinen Text habe“, entfährt es ihm. Immerhin weiß er als Teil der Crew, wie es im Sendeplan weitergeht.

Und so wird der Mann hinter der Kamera plötzlich selbst zum Ansager und erzählt dem Publikum von Sat.1 vom Schuhe-Reinigen. Das Social-Media-Team von Sat.1 wittert bereits „ein neues Talent“ – die Kommentare der Fans auf Instagram bestätigen jedenfalls, dass Carsten gerne wiederkommen kann.