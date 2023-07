Lange ist es her, da saß „Frühstücksfernsehen“-Moderator Chris Wackert das letzte Mal bei Sat.1 auf der Couch. Genau genommen fünfeinhalb Monate. Am Dienstagmorgen (11. Juli) ist er dann endlich wieder zurück, doch seine Kollegin Karen Heinrichs scheint nur Augen für jemand anderes zu haben – Mega-Star Rita Ora.

Schon am Montag (10. Juli) hatte das Social-Media-Team vom „Frühstücksfernsehen“ den Auftritt der Sängerin angekündigt. Demnach gab’s auch gleich eine ordentliche Portion Aufregung bei Karen Heinrichs zum Frühstück. Spannend wurde es dann, als die beiden Frauen ein Spiel zusammen spielten und die Sängerin dabei plötzlich peinlich berührt dreinschaute.

„Frühstücksfernsehen“: Rita Ora zu Gast bei Sat.1

„Ich freue mich wahnsinnig auf Rita Ora, ich bin großer Fan“, erzählt Karen Heinrichs am Dienstagmorgen in der Instagramstory der Show. Dann verrät sie, Rita Oras neuen Song hört sie rauf und runter. „Das höre ich, ohne Quatsch, jeden Morgen, weil es mir wahnsinnig gute Laune macht.“

Und natürlich muss die Britin den Song dann auch live im TV singen – ganz zur Freude von Karen Heinrichs. Nach der kleinen Gesangseinlage heißt es dann aufgepasst, denn die beiden Frauen sollen anhand von einzelnen Zeilen den dazugehörigen Song erkennen. Bitter, wenn man dann sein eigenes Werk nicht wiedererkennt.

++ „Frühstücksfernsehen“-Star Alina Merkau plant optische Veränderung im Gesicht – „Habe bisschen Angst“ ++

Rita Ora versagt bei Sat.1-Spiel

„Ich bin ziemlich gut in dem Spiel, muss ich sagen. Ich mache das manchmal mit meinen Freunden nach ein paar Drinks“, tönt Rita Ora noch, nachdem sie mit ihrer Antwort richtig lag. Bei dem Satz „Time flies by, when the night is young“, kommt sie allerdings ins Stocken. Und auch Mega-Fan Karen Heinrichs hat keine Ahnung.

Auch der Hilfs-Akkord kann’s nicht richten. Erst, als Lukas Haunerland am Klavier anfängt, das Lied ganz zu spielen, weiß Rita Ora Bescheid. „Oh, mein Gott! Das bin ich!“, entfährt es ihr.

Mehr News:

„Ich wusste doch, da ist etwas. Ich kenne alle anderen Songs, nur nicht meinen eigenen, das gibt’s doch gar nicht.“ Sichtlich beschämt, hält sie sich die Hand vors Gesicht. Aber immerhin, singen kann sie die Zeilen anschließend trotzdem noch.