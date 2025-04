„Bauer sucht Frau“-Star entsetzt – „Kostet viel Überwindung“

Die „Bauer sucht Frau“-Stars Anna (34) und Gerald Heiser (39) durchlebten ein turbulentes vergangenes halbes Jahr. Nach einer Paartherapie fand das Ehepaar wieder zusammen.

Dennoch fassten sie einen radikalen Entschluss: So planten sie den Verkauf ihrer Farm in Namibia und entschieden sich für einen Umzug nach Polen gemeinsam mit ihren zwei Kindern. Dabei vergaß Anna nie ihre große Fangemeinde auf Instagram und gewährte immer mal wieder vielseitige persönliche Einblicke.

Aktuell richtet sie sich in einem Instagram-Video mit einem sehr ernsten Thema an ihre Follower. Völlig unerwartet habe die gebürtige Polin einen Knoten in ihrer Brust ertastet. Wie geht es Anna aktuell?

„Bauer sucht Frau“-Star hadert mit Veröffentlichung

Mit einem anstrengenden Morning-Workout, dem schnellen Aufhübschen für den Tag, der Frühstücksvorbereitung mit Ehemann Gerald und einer langen Autofahrt in die namibische Hauptstadt Windhoek: In den ersten Sekunden ihres Videos zeigt Anna Heiser ihren Alltag auf unterhaltsame Weise.

Doch die dazugehörigen Zeilen und der weitere Verlauf des Clips bringen erschreckende Neuigkeiten für ihre Follower ans Licht. So schreibt die 34-Jährige: „Es kostet mich viel Überwindung, dieses Video zu posten.“ Dabei fürchte sie sich besonders vor negativen Reaktionen und hasserfüllten Nachrichten.

Anna Heiser teilt beunruhigende Entdeckung

Ganz offen gesteht der „Bauer sucht Frau“-Star: „Ich habe etwas in meiner Brust ertastet und lasse es abklären. Wie es scheint, ist es nur eine Zyste. Doch wegen meiner familiären Vorgeschichte muss ich zur weiteren Kontrolle. Am Montag habe ich einen Termin zur Mammographie. Und genau deshalb spreche ich offen darüber: Weil Krebs kein Alter kennt. Weil Vorsorge Leben retten kann. Und weil keine Frau damit allein sein sollte.“

Am Ende ruft Anna Heiser zur Rücksichtnahme auf. Zudem möchte sie anderen Frauen helfen. „Wenn auch nur eine von euch sich nach diesem Video selbst abtastet oder einen Termin macht, dann hat sich all das gelohnt“, erklärt sie und bedankt sich bei ihrer Fangemeinde für die Aufmerksamkeit.