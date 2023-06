Als Mitglied des Moderatoren-Teams vom Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ ist es Alina Merkau gewohnt, geschminkt und gestylt zu werden. Ist dann aber Freizeit angesagt, zeigt sich die Moderatorin ihren Fans auf Instagram auch gerne mal ungeschminkt und in gemütlicher Klamotte.

Mit ihrem privaten Style kommt sie bei ihrer Anhängerschaft gut an, vielleicht eben, weil er so natürlich ist. Eine Sache will die „Frühstücksfernsehen“-Bekanntheit aber nicht länger natürlich lassen und das sind ihre Zähne. Hier plant Alina Merkau nämlich eine optische Veränderung.

„Frühstücksfernsehen“-Star Alina Merkau spricht über Zähne

Die Moderatorin meldet sich am Freitag (23. Juni) in ihrer Instgramstory bei ihren Fans und lässt sie wissen: „Ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube, dass ich heute meine Attachements kriege. Ich mache ja tatsächlich nochmal so eine Invisalign“, so Alina Merkau.

Besagte invisible Zahnschiene hilft beim Begradigen der Zähne. Die Moderatorin erhofft sich davon an mehreren Stellen grade Zähne zu bekommen. „Ich habe sehr schiefe Zähne und habe es irgendwie nie zu Ende gebracht und jetzt denke ich, vielleicht bin ich jetzt soweit“, erklärt sie.

Sat.1-Moderatorin möchte Zahnspange

Das Problem: „Die muss ich dann allerdings 23 Stunden am Tag tragen. Das kann ich mir im Moment noch nicht ganz vorstellen, mal gucken, wie ich das einhalten kann.“ Mit Blick auf ihren Job soll die Zahnspange allerdings nur innen angebracht werden, „weil außen, das würde mich ziemlich nerven“.

Bitter nur, dass diese Info bei dem behandelnden Team anscheinend nicht angekommen ist. Wenig später meldet sich Alina Merkau mit einem Update bei ihren Fans und erzählt, dass ihr Termin schon nach acht Minuten wieder vorbei war. Denn die Befestigung für die Schiene war für Außen geplant worden. In einem erneuten Termin in drei Wochen sollen dann voraussichtlich die richtigen Halter, innen befestigt werden.