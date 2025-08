„Frühstücksfernsehen“-Star leidet unter extremen Haarausfall – „Sehr krass“

„Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen spricht im Podcast „M wie Marlene – Wie gelingt das Leben?“ offen über ihren Haarausfall. „Ich habe ganz viel unternommen, und jetzt wachsen sie wieder“, erzählt die Moderatorin stolz. Der Verlust begann vor fünf bis sechs Jahren – zeitgleich mit den Wechseljahren und dem Ende ihrer Ehe.

Die bekannte „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin führt die plötzliche Veränderung auf die Menopause zurück. Diese habe sich „sehr schnell und sehr krass“ bemerkbar gemacht. Neben dem Haarausfall erlebte sie auch einen starken Rückgang der Libido.

Offenheit bei „Frühstücksfernsehen“-Gesicht Marlene Lufen

Lufen reagierte aktiv: Sie nahm Östrogen und Progesteron ein, rieb Testosteron auf ihre Unterarme. Doch der gewünschte Effekt blieb aus. Rückblickend vermutet sie sogar das Gegenteil: „Da hat mein Bauchgefühl gar nicht funktioniert.“ Die Hormone könnten den Haarausfall verschlimmert haben.

Glücklicherweise hielt diese schwierige Phase nicht dauerhaft an. Lufen fühlt sich inzwischen wieder wohler in ihrer Haut. Sie sagt: „Ich bin ganz doll der Meinung, dass wir das sind, was wir denken und was wir uns sagen.“

„Frühstücksfernsehen“-Star zeigt sich optimistisch

Trotz der Besserung ist der Haarausfall nicht spurlos verschwunden. Auf Instagram zeigt sie ehrlich: „Am ganzen Kopf sind die Haare einfach dünner geworden.“ Eine Stelle im Nacken bleibt besonders betroffen – dort wächst nur noch Flaum.

Offenes Haar trägt sie nur mit Haarteil. In einem Video zeigt sie sich ungeschönt: „So sieht’s aus, bisschen dünn – aber geht einigermaßen.“ Gerade beim „Frühstücksfernsehen“, wo Äußerlichkeiten oft mitspielen, ist dieser Mut zur Ehrlichkeit bemerkenswert.

Mit ihrer Offenheit bricht sie ein Tabu. Das „Frühstücksfernsehen“-Gesicht zeigt, dass auch öffentliche Persönlichkeiten mit Unsicherheiten kämpfen – und dabei Stärke beweisen können.

