„Mein lieber Flori“: Beatrice Egli schickt süße Geburtstagsgrüße

Am 4. August feierte Florian Silbereisen seinen 44. Geburtstag. Viele Menschen, darunter auch prominente Persönlichkeiten, gedachten ihm an diesem Tag. Besonders Beatrice Egli sorgte für Aufsehen, als sie ihm auf Instagram eine herzliche Nachricht hinterließ.

Sie schrieb: „Mein lieber Florian, zu deinem Geburtstag wünsche ich dir nur das Beste auf Erden. Möge das neue Lebensjahr voller Liebe, Glück und musikalischer Highlights sein. Ich freue mich auf alles, was wir gemeinsam noch erleben werden.“ Egli fügte ihrem Post eine Bilderserie bei, die sie und Silbereisen in drei verschiedenen Situationen zeigt, in denen sie eng umschlungen und lachend zusammen zu sehen sind.

Fans spekulieren über Beziehung von Beatrice Egli und Silbereisen

Auf einem der Bilder scheint es, als würden sie auf einer Bühne in einer Probe miteinander arbeiten. Der Post endete mit den Worten: „Von Herzen, Deine Beatrice“. Diese öffentlichen, engen Gesten nährten Gerüchte und brachten viele Fans zum Träumen.

Die Reaktionen der Fans auf den Instagram-Post ließen nicht lange auf sich warten. Viele Kommentatoren äußerten ihre Begeisterung. Eine Userin schrieb: „Süße Bilder von euch“, während eine andere bemerkte: „Ihr beide seid einfach toll.“ Einige Fans gingen noch einen Schritt weiter und äußerten den Wunsch, dass aus den beiden mehr als nur berufliche Kollegen werden könnten.

Ein Fan kommentierte: „Hier steckt ganz viel Liebe in der Luft, liebe Beatrice!“ und ein anderer fand: „Ihr wärt ein schönes Paar.“ Besonders aufmerksam war eine Kommentatorin, die auf einem Foto behauptete, Beatrice Egli könnte „etwas rot im Gesicht“ geworden sein.

Die Gerüchte über eine mögliche Beziehung zwischen Beatrice Egli und Florian Silbereisen halten sich hartnäckig, auch wenn beide diese Spekulationen nie bestätigt haben. Beatrice Egli äußerte sich im vergangenen Jahr dazu in einem Interview mit dem ARD-Magazin „Brisant“. Sie sagte: „Aus diesen Schlagzeilen haben wir einen Song gemacht“, und zitierte dabei den Titel eines Duetts, das sie mit Silbereisen eingesungen hatte: „Und was dahinter steckt, ‚das wissen nur wir‘!“

