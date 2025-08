Putins geheime Tochter lehnt sich auf! „Millionen Leben genommen und meines zerstört“

Kreml-Chef Putin ist einer der umstrittensten Machthaber dieser Welt und steht jeden Tag im Blickfeld sämtlicher Medien. Über die Familie des 72-Jährigen ist derweil sehr wenig bekannt. Was man weiß: Offiziell hat der Präsident zwei Töchter aus seiner früheren Ehe mit Ljudmila Putina. Doch mit der Zeit sind immer mehr Informationen über Putins „zweites“ Leben und seine „geheime“ Familie ans Licht gekommen. Teil von dieser soll auch Luisa Rosowa sein.

+++ Das könnte dich auch interessieren: 1.257 Tage Krieg! Die verheerende Bilanz in der Ukraine +++

Mehrere Recherchen haben aufgedeckt, dass Putins Liebesleben deutlich ausgeprägter ist, als in der Öffentlichkeit bekannt. So soll er unter anderem eine Romanze mit der ehemaligen Olympiasiegerin Alina Kabajewa geführt haben. Laut dem russischen Investigativportal „Dossier“ haben die beiden zwei gemeinsame Söhne.

„Geheime Tochter“ poltert gegen Putin

Zudem berichtet das russische Nachrichtenportal „Proekt“, dass Putin eine uneheliche Tochter aus einer Beziehung mit der ehemaligen Reinigungskraft Swetlana Kriwonogikh hat. Es heißt, Kriwonogikh sei um die Jahrtausendwende plötzliche an sehr viel Geld gelangt – viel Spielraum für Interpretationen.

Weitere Nachrichten:

Bei der unehelichen Tochter soll es sich um Luisa Rosowa handeln. Seit Kriegsbeginn lebt sie im Exil in Paris. Rosowa hat sich schon mehrfach als Kriegsgegnerin zu erkennen gegeben. Vor einiger Zeit wurde von mehreren Nachrichten berichtet, dass sie in Paris als Galeristin arbeitet und unter anderem Anti-Kriegskunst ausstellt.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie die „Bild“ berichtet, hat Rosowa in einer Telegram-Gruppe jetzt erstmals Bilder von sich gepostet. Laut dem Bericht war ihr Gesicht in den bisherigen Posts stets bedeckt – zum Selbstschutz. Dazu schreit sie: „Es ist so schön, der Welt wieder mein Gesicht zeigen zu können.“

EU weiß über Verbindung Bescheid

Im selben Atemzug geht sie hart mit ihrem vermeintlichen Vater ins Gericht und verurteilt das Vorgehen von Putin aufs Schärfste. Sie spricht vom „Mann, der Millionen Leben genommen und meines zerstört hat“. Ihr Exil bezeichnet sie als „goldenen Käfig“. Sie habe ihr Heimatland verlassen müssen, inzwischen würde sie Heimweh plagen.

Ein weiteres Indiz für Wladimir Putins mögliche Vaterschaft von Luisa Rosowa ist ihr tatsächlicher Name: Elizaweta Wladimirowna Kriwonogikh. Der zweite Vorname „Wladimirowna“ bedeutet so viel wie „Tochter von Wladimir“. Laut der Bild blieb zudem das Feld für den Vater in ihrer Geburtsurkunde leer.

Auch die EU soll über die Verbindung zu Putin Bescheid wissen. Aus diesem Grund befindet sich Kriwonogikh auf der verhängten Sanktionsliste. Der Kreml dementiert sämtliche Zusammenhänge.