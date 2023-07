„Frühstücksfernsehen“: Mega-Star zu Besuch! Sat.1 holt SIE ins Studio

Geht es um die frühen Aufstehzeiten, sind wohl die wenigsten neidisch auf das Moderatoren-Team vom Sat.1-„Frühstücksfernsehen“. In Sachen Star-Besuch sieht das aber vermutlich anders aus.

Immerhin sind regelmäßig prominente Persönlichkeiten zu Gast bei Karen Heinrichs, Daniel Boschmann und Co. So auch am Dienstagmorgen (11. Juli). Am Montag davor animiert das Social-Media-Team vom Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ die Zuschauenden schon mal zum Einschalten. Kein Wunder, immerhin steht der Besuch eines internationalen Mega-Stars im Berliner TV-Studio an.

„Frühstücksfernsehen“-Team holt SIE in die Show

„Morgen ist Rita Ora bei uns zu Gast! Schaltet unbedingt ein, ab 5.30 Uhr!“, heißt es in der Instagram-Story der Show. Damit holt Sat.1 mal eben eine Sängerin mit über 16 Millionen Fans auf Instagram (Stand 10. Juli 2023) in die beliebte Morgenshow.

Während bei den fürs Interview zuständigen Moderatoren die Nervosität steigen dürfte, wirbt Rita Ora auf ihrer eigenen Seite ganz entspannt für ihr neues Album und den Fan-Deal, bei dem einer ihrer Anhänger einen Shopping-Trip mit ihr gewinnen kann.

Rita Ora ist zu Gast beim „Frühstücksfernsehen“

Für die paar wenigen, die mit dem Namen der Britin nicht sofort etwas anfangen können: Zu ihren bekanntesten Songs gehören „Black Widow“, „How we do (Party)“ oder „Your Song“. 2015 trat sie mit ihrem Song „Grateful“ bei den Oscars auf.

Im gleichen Jahr wurde ihr in Berlin ein Bambi verliehen. Mit ihrer Musik ist sie weltweit erfolgreich und auch als Model und Schauspielerin gefragt.

In Sachen Liebe ist Rita Ora in festen Händen. Seit 2022 ist die Sängerin mit dem Regisseur Taika Waititi verheiratet. Der Oscar-Preisträger inszenierte zwei „Thor“-Filme für das Marvel-Superhelden-Universum und moderierte zusammen mit seiner Frau im November 2022 noch die „MTV Europe Music Awards“ in Düsseldorf. Vorab gab’s ein Treffen mit dem Oberbürgermeister, einen Eintrag ins Goldene Buch der Stadt und Düsseldorfer Altbier.

Sat.1 zeigt das „Frühstücksfernsehen“ montags bis freitags ab 5.30 Uhr und die Wochenendausgabe „Frühstücksfernsehen am Sonntag“ ab 9.00 Uhr.