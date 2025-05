Ballermann-Star kommt auf Klo ein Geistesblitz – er ahnt nicht, was danach passieren sollte

Vor jeder neuen Saison stehen die Ballermann-Stars vor der gleichen Herausforderung: ein neuer Hit muss her. Der Druck bei der großen Konkurrenz ist immens und die wenigsten schaffen es. Meist wird schon beim großen Opening deutlich, welches Malle-Lied an der Playa de Palma am beliebtesten ist.

Dirk Ostermann feierte 2022 bereits mit den zwei anderen „Zipfelbuben“ Timo Schulz und Florian Flesch den Hit „Olivia“. Inzwischen hat sich das Trio aufgelöst und jeder geht seinen eigenen Weg. Doch nun legte „Der Zipfelbube“, wie Dirk Ostermann inzwischen alleine auftritt, nach.

Ist DAS der Ballermann-Hit 2025?

Als „Der Zipfelbube“ am Samstag (26. April) das erste Mal seinen neuen Song „Tretboot“ im „Neuen Bereich“ auf der großen Bierkönig-Bühne performt, grölt die Menge laut mit. Der Song ist zu diesem Zeitpunkt gerade einmal zwei Wochen raus, doch die Bierkönig-Fans sind bereits jetzt total textsicher. „Ich weiß nicht, ob ich vor Freude springen oder ein Tränchen verdrücken soll“, kann Ostermann sein Glück nach dem Auftritt im Gespräch mit dieser Redaktion kaum fassen.

+++ Ikke Hüftgold feiert Bierkönig-Comeback mit Kampfansage: „Bin nur gekommen, um dem Megapark zu schaden“ +++

Dabei war der Plan eigentlich ein anderer. „Ursprünglich hatte ich eigentlich einen anderen Song geschrieben für diese Saison, aber als das Demo kam, hat mir mein eigenes Lied plötzlich nicht mehr gefallen“, verrät der 49-Jährige. Es musste also eine Alternative her und der Geistesblitz kam dem erfahrenen Songschreiber tatsächlich an einem stillen Örtchen.

„Ich hab auf dem Pott gesessen und dachte ich schreibe einen Song über eine verrückte Reise nach Mallorca. Alle Flieger annulliert, wie komme ich nach Malle? Im Jetski oder Schlauchboot war mir zu langweilig, also wurde es das Tretboot.“ Und innerhalb von nur 45 Minuten sei tatsächlich der Text fertiggeschrieben gewesen. Aber dass die Leute den Song selbst im Flieger, im Hotel und auch überall entlang der Schinkenstraße so laut mitsingen würden, damit hätte Dirk Ostermann nicht gerechnet.

Neues Erfolgstrio

Doch das eigentliche Erfolgskonzept liegt nicht nur an der Melodie und dem Text des neuen Ballermann-Ohrwurms, sondern auch an der Künstler-Konstellation. Denn obwohl Dirk Ostermann inzwischen als Solo-Künstler auftritt, hat er sich für den Song noch zwei andere Stimmungsmacher mit ins „Tretboot“ geholt. Da wäre einmal der „Schreihals ‚Magic Marco'“, wie ihn Dirk liebevoll nennt, der leidenschaftlicher Mallorca-Besucher ist und sowohl auf der Insel als auch auf Social Media bereits eine große Bekanntheit erreicht hat. Hinzu kommt noch der Megapark-Künstler „Almklausi“, der ebenfalls seit Jahren erfolgreich Stimmungsmusik macht.

Ein Bierkönig- und ein Megapark-Künstler machen gemeinsame Sache? Das wäre vor einem Jahr noch undenkbar gewesen, immerhin sind die beiden Party-Tempel die ärgsten Rivalen auf Mallorca. Aber mit dem Wechsel von Mia Julia in den Megapark hat sich einiges verändert – und zwar zum Guten, wie Dirk Ostermann meint.

„Ich finde diese Entwicklung sogar sehr gut. Meiner Meinung nach sollte es sogar egal sein, wo man ist. Es sollten sich am besten alle einfach mal vertragen. Ich finde es gut, wenn man auch was mit anderen Künstlern zusammen macht, die nicht unbedingt in dem Laden sind, wo man selbst ist.“ Eine positive Entwicklung bemerkt der „Tretboot“-Schreiber aber nicht nur unter den Musikern, sondern auch unter den Mallorca-Fans.

„Wenn vor einigen Jahren den Leuten dein Song nicht gefallen hat, dann haben sie dich das richtig spüren lassen, indem sie sich umgedreht und den Daumen nach unten gezeigt haben oder du hast sogar einen Eiswürfel an den Kopf gekriegt. Alles schon passiert“, erinnert sich der 49-Jährige. Das scheint „Der Zipfelbube“ für diese Saison jedoch nicht befürchten zu müssen.