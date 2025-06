Rumbombe hat schrecklichen Auto-Unfall – „Alle Auftritte fallen bis auf Weiteres aus“

Rumbombe zählt in diesem Jahr zu den absoluten Überfliegern unter den Ballermann-Stars. Für viele ist sein Lied „Hurensohn“ der Malle-Hit des Jahres 2025. Kein Wunder also, dass Robin Mayer, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, einen Auftritt nach dem anderen hat.

Gerade pendelt der Ballermann-Star zwischen Mallorca und Deutschland hin und her. Am Freitag (27. Juni) hatte Rumbombe noch einen Auftritt im Prater Bochum. Wenige Stunden später sollte der 35-Jährige in Dresden und in Augsburg auftreten. Doch dazu kam es nicht.

Rumbombe nach Auto-Unfall verletzt

Einige Fans werden sich beim Mallorca Sommerfestival in Augsburg gewundert haben, als Rumbombe nicht um 14 Uhr wie geplant auf der Bühne stand. Nun ist klar, wieso. Sein Bruder Nils begleitete den Party-Sänger auf seiner Tour durch Deutschland, wollte ihn mit dem Auto zum nächsten Auftritt fahren. Doch in der Nacht auf Samstag (28. Juni) kam es zu einem schweren Unfall, wie Rumbombe nun in seiner Instagram-Story selbst verrät.

„Das Auto ist ein Totalschaden, aber zum Glück geht es allen Beteiligten den Umständen entsprechend gut“, gibt er zunächst Entwarnung. Doch ganz so glimpflich ist der Musiker nicht davongekommen. „Ich selbst habe eine Platzwunde am Kopf davongetragen und mir den Arm gebrochen, der nächste Woche operiert werden muss, aber die Schutzengel meinten es wirklich gut mit uns.“ Zu sehen ist ein lächelnder junger Mann, der ein Pflaster am Kopf hat und einen Arm in Gips.

Auftritte müssen bis auf Weiteres abgesagt werden

Einen Schutzengel hatten Rumbombe und sein Bruder wohl wirklich, wenn man das völlig zerstörte Fahrzeug sieht. Sein Bruder Nils habe sogar „nur“ eine Prellung am Finger gehabt und habe das Krankenhaus direkt wieder verlassen können. Um irgendwelche Spekulationen direkt zu vermeiden, betont der Ballermann-Künstler: „Es war 0,0 Alkohol im Spiel.“ Weitere Angaben zum Unfallhergang, wo es passiert ist und ob weitere Verkehrsteilnehmer beteiligt waren, macht er zunächst nicht.

Für Rumbombe hat der Unfall jedoch auch so weitreichende Folgen. „Alle geplanten Auftritte fallen bis auf Weiteres aus“, so die bittere Nachricht. Gerade erst veröffentliche Rumbombe seine geplanten Auftritte für den Juli – davon werden nun einige wohl ausfallen. Auch der Megapark auf Mallorca wird umplanen müssen. Sobald es Neuigkeiten gibt, will sich Rumbombe bei seinen Fans wieder melden.