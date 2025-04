Ben Zucker privat: Nach Gefängnis-Strafe kam der Schlager-Star wieder auf die Beine

Raue Stimme, weiches Herz? Mit diesen Eigenschaften begeistert der Schläger-Sänger seine Fans. Für Songs wie „Was für eine geile Zeit“ und „Nah uns?!“ ist Ben Zucker berühmt, auch an die Seite von Kerstin Ott und Helene Fischer hat er es bereits geschafft. Bei „Let’s Dance“ stellte sich Ben Zucker im Jahr 2025 privat einer neuen Herausforderung. Das Singen liegt ihm – aber schaffte er es auch, sich in die Herzen der Zuschauer zu tanzen?

Dass Ben Zucker vor keinem Ziel zurückschreckt, hat der Schlager-Sänger in der Vergangenheit bereits bewiesen. Alleine mit Blick auf sein Body-Image, damals speckig – heute Sixpack, wird deutlich: Hat sich der Sänger etwas in den Kopf gesetzt, wird durchgezogen. Was der Ben Zucker privat außerdem erlebt hat, verraten wir.

Ben Zucker privat: Für seinen großen Traum putzte er sogar Toiletten!

Unter dem bürgerlichen Namen Benjamin Fritsch wurde Schlager-Sänger Ben Zucker am 4. August 1983 in Ueckermünde (einer kleinen Hafenstadt in Mecklenburg-Vorpommern) geboren. Ben Zucker hat eine Schwester namens Sarah Maria, die als Schlagersängerin als Sarah Zucker bekannt ist. Zur Familie gehört außerdem ein Bruder namens Manuel Fritsch. Mit seinen Eltern und beiden Geschwistern ging Ben Zucker nach dem Mauerfall heimlich nach Westdeutschland, ging später aber nach Berlin und lebte dort privat in einem besetzten Haus. In einem Gespräch mit dem „Südkurier“ verriet der Sänger, dass er vor seiner Karriere einige Jobs angenommen habe, um privat an seiner Musik arbeiten zu können – Ben Zucker wurde ganz dem Sprichwort nach vom Tellerwäscher zum Schlagerstar.

+++San Diego Pooth privat: Großer Traum geplatzt – jetzt geht er neue Wege +++

Sogar als Reinigungskraft hat Ben Zucker in der Vergangenheit privat gearbeitet. So zum Beispiel als Backstage-Betreuer einer Arena in Berlin-Treptow, wo er sogar unter anderem Toiletten putzte. „Wenn ich die Halle nach dem Konzert ausgefegt hatte, habe ich mich oft mit meiner Gitarre auf die Bühne gesetzt und mir vorgestellt, wie es ist, dort zu spielen“, erklärte Ben Zucker im Gespräch. Der Traum sollte Realität werden.

SO sah Ben Zuckers Leben früher aus. Foto: IMAGO/Sven Simon

Ben Zucker im Gefängnis: DESWEGEN musste er einsitzen

Mit etwa 14 Jahren bekam Ben Zucker von seinem Vater privat eine Gitarre geschenkt und brachte ihm bei, darauf zu spielen. Ab da an stand der große Traum fest: Als Sänger auf der Bühne zu stehen und eigene Songs zu spielen. Doch bevor es überhaupt richtig losgehen konnte, musste sich Ben Zucker privat einer weiteren Hürde stellen: dem Gefängnis. Im SRW4 gab Ben Zucker bekannt, dass sein Gefängnisaufenthalt einer privaten Schlägerei unter Freunden geschuldet war. „Bild“ schrieb, dass das Gericht ihn daraufhin dazu aufforderte, eine Strafe von knapp 2400 Euro zu zahlen – was Ben Zucker jedoch nicht konnte.

+++ SelfieSandra (Sandra Safiulov) privat: Überraschende Enthüllung! Sie würde DIESEN Promi küssen +++

Da er zahlungsunfähig war, musste Ben Zucker im Jahr 2010 für acht Tage ins Gefängnis, für den Rest der Strafe musste er Sozialstunden leisten. Obwohl seine Mutter ihm sogar anbot, finanziell auszuhelfen, lehnte Ben Zucker ab – sagte, er müsse seine eigene Suppe auslöffeln. Im Nachhinein bezeichnet der Sänger dieses Erlebnis als Schlüsselmoment, danach habe er bei der Musik aufs Ganze gehen wollen. Anfangs coverte Ben Zucker privat englische Rock und Grunge Songs, wechselte dann aber zum Schlager und konnte 2017 mit der Debütsingle „Na und?!“ seinen großen Durchbruch feiern. Schon 2018 war Ben Zucker für zwei Echos nominiert, im selben Jahr begleitete er Helene Fischer auf Tour. Bei Schlager-Shows von Florian Silbereisen und in der „Giovanni Zarrella Show“ ist Ben Zucker ein häufiger Gast, mit seinem zweiten Studioalbum konnte er sich sogar auf Platz 1 der deutschen Albumcharts platzieren.

Ben Zucker privat: Von tiefem Loch zur großen Liebe?

Wer hoch hinausgeht, der kann auch wieder tief fallen – genau das wurde Ben Zucker privat vor Augen geführt. In der Sendung „Riverboat“ verriet Ben Zucker im Jahr 2021, dass er während der Corona-Zeit in ein tiefes Loch gefallen war. Ein halbes Jahr lang soll er jeden Tag betrunken gewesen sein. Seither sei Alkohol seine persönliche Herausforderung: „Das Problem besteht ja weiterhin, das bleibt mein innerer Kampf“, gestand Sänger Ben Zucker bei Punkt 8. Um mit dem Druck umzugehen, macht er stattdessen Sport – das zeigt sich auch an seiner Body-Transformation. Außerdem hat Ben Zucker privat eine Tochter, die im Jahr 2012 geboren wurde und aus einer früheren Beziehung hervorging. Für sie will sich der Sänger künftig wieder mehr Zeit nehmen.

Auch in der Liebe gibt es bei Sänger Ben Zucker einige Höhen und Tiefen. Im Jahr 2022 verriet er, mal mit Suzann Jetzkus zusammen gewesen zu sein – sogar Hochzeitspläne gab es, die alle abgeblasen werden mussten. Der Grund? Laut „Bild“ wollte Ben Zuckers Freundin ins Musikgeschäft einsteigen, weswegen es zur Trennung gekommen sei. In seinem Song „Wie konnte das passieren?“ verarbeitet der Sänger die Gefühle zu seiner Ex-Freundin. Überraschend machte Ben Zucker im August 2023 ein Liebes-Comeback öffentlich, 2024 sah man ihn mit seiner Freundin auf Instagram im Thailand-Urlaub. Das Foto hat der Sänger inzwischen jedoch wieder gelöscht – ein Statement blieb aus. Während „Bild“ eine private Beziehung zwischen dem 41-jährigen Ben Zucker und Sängerin Jenice vermutet, beteuert ihr Management, sie sei Single und in keiner Beziehung.

Ab Februar 2025 stellte sich Ben Zucker bei „Let’s Dance“ einer neuen Herausforderung und tauschte das Mikro gegen das Tanzparkett. Seine Teilnahme bei der Tanzshow war aber nicht von langer Dauer. In der vierten Sendung flogen Zucker und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev raus. Die Jury hatte ihren Tanz schon am schlechtesten bewertet und auch die Zuschauer drehten das Ergebnis nicht mehr.

Über das Privatleben von Ben Zucker weißt du nun Bescheid, aber wie sieht es mit seinen Konkurrenten bei „Let’s Dance“ aus? Wir verraten dir, was du über Jeanette Biedermann privat wissen kannst.>>>