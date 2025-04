Anna-Maria Zimmermanns erster Auftritt im Megapark: „Ich war noch nie so nervös“

Sie steht seit mittlerweile fast 20 Jahren im Rampenlicht, bespielte schon unzählige Bühnen, doch so aufgeregt wie vor diesem Auftritt hatte man Anna-Maria Zimmermann selten erlebt. Wir schreiben den 11. April 2025, 12 Uhr mittags. Der „Megapark“ auf Mallorca, er ist der Jahreszeit entsprechend gefüllt. Und da betritt sie die Bühne. Die Frau, die über Jahre hinweg den „Bierkönig“ rockte, steht nun im „Megapark„. Und sie lieferte direkt ab der ersten Minute ab.

Anna-Maria Zimmermann singt live, strahlt über das ganze Gesicht, flirtet mit dem Publikum und hat die riesige Halle von der ersten bis zur letzten der etwas mehr als 30 Minuten vollends im Griff. Und das, obwohl sie wahnsinnig nervös war, wie sie uns nach Auftritt und Selfie-Marathon berichtet.

Anna-Maria Zimmermann feiert ihr „Megapark“-Debüt

„Ich war in den letzten Jahren, egal wie groß die Bühne, wie groß die Arena, wie viele Menschen, noch nie so nervös. Ich kann selber nicht beschreiben, woran das gelegen hat. Vielleicht, weil ich 14 Jahre Bierkönig-Kind war und es sich immer so ein bisschen verboten angefühlt hat. Jetzt bin ich hier“, so Zimmermann sichtlich erleichtert.

Dabei musste sie direkt mit ihrem ersten Auftritt durch das Stahlbad zwölf Uhr. „Ich habe gedacht, dass 12 Uhr echt ein schwieriger Einstieg für mich ist. Aber dann bin ich raus, habe die Leute gesehen und dann merkte ich: Anna, alles ist gut. Entspann dich endlich.“

Geholfen hat da sicher auch die Anwesenheit ihrer guten Freundin Isi Glück, die der 36-Jährigen von der Seite aus die Daumen drückte. Und, so viel darf verraten werden, auch fast jede Zeile mitsang. Da war es nur passend, dass sie der Megapark-Kollegin gleich in ihrem neuen Song „Schau’n wir mal, was wird“ eine Zeile widmete.

„Ich möchte nur noch tun, was mir Spaß macht“

Nun steht nach Ostern das große Opening im „Megapark“ mit deutlich mehr Zuschauerinnen und Zuschauern an. Ein Grund, etwas an ihrem Auftritt zu ändern, sei das jedoch nicht, so Zimmermann: „Ich versuche einfach, mein Ding durchzuziehen, und den Leuten zu vermitteln, dass das, was ich da oben auf der Bühne mache, mir unglaublich viel Spaß bereitet. Ich liebe das. Und das war auch der Grund, warum ich im vergangenen Jahr gesagt habe, dass ich nicht mehr möchte und nach 14 Jahren sehr dankbar, für alles, was ich erleben durfte, einen Strich gezogen habe. Ich habe für mein Leben entschieden, dass ich nur noch das tun möchte, was mir Spaß macht.“

Mallorca sei ihre eine Herzensangelegenheit, so Anna-Maria. Und das hat man ihrem ersten „Megapark“-Auftritt auch wahrlich angemerkt.