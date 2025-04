„Sommerland Mallorca“ eröffnet: Isi Glück discofoxt die Tanzfläche ein

Es ist 18 Uhr, als er die Schere ansetzt und sein mittlerweile drittes Baby auf der legendären Bierstraße eröffnet. Ja, Carlos Lucio hat es geschafft. Innerhalb kürzester Zeit eröffnete er gleich drei Bars unweit des mallorquinischen Sandstrandes. Neben dem „Et Dömsche“ und dem „Sommerland“ dürfen sich die Mallorca-Urlauber nun auch auf das „Sommerland Mallorca“ freuen.

Direkt an dem ersten „Sommerland“ angrenzend hat Lucio es hier erneut vollbracht, eine Bar zu errichten, die zum einen eine unübersehbare Gemütlichkeit ausstrahlt, zum anderen aber auch zum Tanzen und Feiern einlädt. Und das übernahm dann einfach mal Lucios Partnerin, Isi Glück höchstselbst.

Carlos Lucio eröffnet sein zweites „Sommerland“

Zusammen mit „Megapark“-Kollegin Anna Maria Zimmermann, die es sich ebenfalls nicht nehmen ließ, die Eröffnung zu feiern, discofoxte die 34-Jährige über das Parkett, animierte direkt einige andere Gäste, doch von ihren Tischen aufzustehen und mitzumachen. Und Carlos Lucio? Der zog knapp zwei Stunden nach der Eröffnung ein durchaus positives Fazit.

„Es läuft im Moment richtig gut, besser als ich erwartet hatte“, strahlt der Gastronom. Er hatte es bewusst etwas ruhiger halten wollen, machte zuvor keine große Werbung zur Eröffnung. Und doch: Schon nach wenigen Minuten war das „Sommerland Mallorca“ proppenvoll.

Carlos Lucio eröffnet das „Sommerland Mallorca“. Foto: Dominik Göttker

„Ich wusste nicht, ob es an der Playa de Palma funktionieren würde“

Doch warum gibt es nun zwei Sommerlande? „Das Sommerland im letzten Jahr zu eröffnen, war ein Experiment. Ich wusste nicht, ob es an der Playa de Palma funktionieren würde. Ich habe gemerkt, dass der Name gut funktioniert hat, dass das Konzept einer gemütlichen Atmosphäre perfekt in die Bierstraße passt“, erklärt Lucio.

Konzerte wird es bei ihm jedoch nicht geben, verriet uns der ehemalige „Megapark“-Direktor. Für Konzerte und Auftritte gebe es an der Playa de Palma schon die passenden Locations, „wir machen schöne Musik, einen gemütlichen Bereich und leckere Getränke“, so Lucio.