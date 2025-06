Urlaub in der Türkei: Hotel zieht kurz vor Ferien die Reißleine – Touristen stehen vor dem Nichts!

Reise-Drama in der Türkei! Der Aldiana Club im türkischen Side schließt ab dem 29. Juni 2025 überraschend seine Türen – und das völlig unerwartet, wie die Dertour Group mitteilt.

Grund sind rechtliche Streitigkeiten mit dem Eigentümer und ein aktuelles Urteil eines türkischen Gerichts, zu dem Dertour bisher keine weiteren Details preisgibt. Jetzt muss die Anlage innerhalb kürzester Zeit komplett geräumt werden. All das löst bei den Touristen blanke Panik aus – sie stehen vor dem Nichts …

Urlaub in der Türkei: Aldiana Club schließt

„Gott sei Dank, dass wir letztes Jahr waren und dieses Jahr, wofür anderes entschieden haben … mir tun echt die Gäste leid, Wahnsinn, was für ein Stress jetzt auf sie zukommt“, betont so eine besorgte Urlauberin. „Was ist mit den Kunden, die im Moment vor Ort sind? Können die normal ihren Urlaub genießen?“, fragt eine Userin auf Facebook.

Doch keine Sorgen, für alle Gäste, die bereits vor Ort sind und bis zum 29. Juni bleiben, ändert sich nichts – sie können ihren Urlaub wie geplant genießen und entspannt weiter Sonne tanken.

Umbuchung und Gutschein: Unternehmen reagiert

Auch für alle, die ab dem 20. Juni 2025 anreisen wollen, gibt es gute Nachrichten: Aldiana bietet eine kostenlose Umbuchung in einen anderen Aldiana Club an – mit gleichwertiger Zimmerkategorie und Dauer. Wer möchte, kann sogar den Reisezeitraum flexibel anpassen oder alternativ in ein anderes türkisches Ferienresort umziehen.

Wer lieber ganz abspringen will, kann kostenfrei stornieren und bekommt den kompletten Reisepreis zurück. Und als kleines Trostpflaster gibt es für alle Betroffenen einen Rabatt von 100 Euro pro Gast – im Fall einer Stornierung als Gutschein für den nächsten Urlaub.

