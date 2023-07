Promi-Auflauf beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ am Montagmorgen (17. Juli)! Nachdem gerade erst Popstar Rita Ora bei Karen Heinrichs auf der Kult-Couch saß, ist zum Wochenstart jetzt ein Weltmeister im Studio – Lukas Podolski.

Der Fußballprofi ist in prominenter Begleitung und hat Manager Markus Krampe im Gepäck. Die beiden sind nicht ohne Grund beim „Frühstücksfernsehen“ zu Gast. Sie wollen Werbung machen für ihr eigenes Musikfestival. Im Gespräch mit Matthias Killing kann Poldi bei einer Zuschauerin dann aber so gar nicht punkten. Ihre Kritik scheint nicht unbeachtet zu bleiben.

„Frühstücksfernsehen“ hat Poldi zu Gast

Eis, Döner, Fußball und jetzt auch noch ein Festival – Lukas Podolski ist ein viel beschäftigter Mann und ein gefragter Unternehmer. Mit seinem Musik-Event „Glücksgefühle“ am Hockenheimring nimmt er jetzt ein ganz neues Gebiet in Angriff.

Die Unterstützung seiner prominenten Kolleginnen und Kollegen hat er jedenfalls, wie das Line-up zeigt. Sido, Cro, Sarah Connor oder Nico Santos sind nur einige der Künstlerinnen und Künstler, die mit dabei sind. Es ist ein Mammut-Projekt, das neben all seinen anderen Geschäften laufen soll.

Zuschauerin kritisiert Lukas Podolski

Während sich Matthias Killing ganz begeistert von dem Fußballer zeigt, äußert eine Zuschauerin auf Instagram Kritik und schreibt: „Bin ich die Einzige, die Podolski beim ersten Interview so unsympathisch fand? Während andere Promis während Interviews schwärmen, wie die von Partnerinnen und Partnern unterstützt werden, [Anm. d. Red. hat man] bei ihm eher ein Gefühl, dass er das für selbstverständlich nimmt, mit einem Macho-Unterton. Kein richtiges Gefühl von Dankbarkeit, nichts.“

Als Antwort reagiert ein anderer Zuschauer und gibt ein Update, in dem es heißt: „Ihren Kommentar muss er, oder jemand beim ‚Frühstücksfernsehen‘ gelesen haben. Im Interview gegen 9.15 Uhr hat er ein großes Dankeschön und so weiter an seine ‚Partner‘ geäußert.“