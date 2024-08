Änderung beim „Frühstücksfernsehen“: Sat.1 darf es jetzt verraten

Gute Nachrichten für alle Fans des Sat.1 „Frühstücksfernsehens“. Die Show, die von montags bis freitags in den frühen Morgenstunden läuft und seit Hebst 2021 auch am Sonntag gezeigt wird, wird die Zuschauer bald schon um ein paar Stunden mehr erfreuen können.

Denn wie der Sender am Dienstag groß verkündet, wird die Sonntagsausgabe des „Frühstücksfernsehens“ verlängert!

Änderung beim „Frühstücksfernsehen“

Ab dem 8. September 2024 wird das Format ganze drei Stunden länger gezeigt als zuvor – also von 9 Uhr bis 12 Uhr mittags. Was bleibt, ist weiterhin der Wechsel der einzelnen Moderatoren, wie zum Beispiel Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Alina Merkau, Daniel Boschmann, Matthias Killing, Christian Wackert, Benjamin Bieneck und Simone Panteleit.

Der Grund für die Entscheidung ist simpel:

„Die Marktanteile der Sonntagsausgabe des Frühstücksfernsehens steigen kontinuierlich. Erst vergangenen Sonntag erzielte die Sendung mit zehn Prozent Marktanteil in der Sat.1-Senderzielgruppe einen Allzeitbestwert. Herzlichen Dank an dieses grandiose Team, das nicht nur sonntags, sondern sechs Mal die Woche früh morgens einen herausragenden Job macht“, erklärt Sat.1-Senderchef Marc Rasmus am Dienstag (20. August)

Diese Woche beglücken übrigens Daniel Boschmann und Karen Heinrichs die Sat.1-Zuschauer als Moderatoren-Duo im Berliner TV-Studio. „Suppi, die besten“, „Juuhuu…“ oder „Wenn Boschi dabei ist… jeden Tag“ schreiben die Fans voller Freude fleißig im Netz dazu.

Mal sehen, wie die Reaktionen dann wohl auf die neu auferlegte Sonntagsausgabe ausfallen werden…