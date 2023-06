Nico Santos in Essen: Sänger entdeckt Frau im Publikum – „Nach dem Konzert wird es wild“

Am Donnerstagabend (15. Juni 2023) wurde es laut in der „Grünen Mitte“ in Essen. Im Rahmen einer Veranstaltung der Lokalradios im Ruhrgebiet gab Sänger Nico Santos ein exklusives Konzert im Innenhof der Funke Mediengruppe. Tickets gingen dabei nur an glückliche Auserwählte, die in den Verlosungsrunden gewonnen haben.

Bei angenehmen 25 Grad und einem Kaltgetränk in der Hand lässt es sich doch aushalten. Wenn dann noch Live-Musik von Nico Santos dabei spielt, ist es wohl ein perfekter Abend. Zumindest für die zahlreichen Fans, die am Donnerstagabend bei dem exklusiven Konzert in Essen zu seinen Hits feiern. Plötzlich nimmt das Ganze eine überraschende Wendung, als der Sänger eine Frau im Publikum entdeckt.

Nico Santos in Essen: Konzert wird zur Kuppelshow

Dabei gibt der “Sing meinen Song“-Star am Donnerstagabend seine bekanntesten Songs zum Besten. Von “Would I Lie” über “Number One” bis hin zu „Keep Her Safe“: Gemeinsam mit seiner Band sorgt er für ordentlich Stimmung im Büro-Innenhof der Funke Mediengruppe. Als er zwischen zwei Liedern eine kurze Pause einlegt, wird es plötzlich pikant.

„Es ist so viel Liebe in der Luft“, sagt der Sänger in Richtung seiner Fans. „Seid ihr heute auch mit jemandem da? Egal ob alleine oder nicht, wir feiern zusammen. Vielleicht ändert sich das ja heute Abend“, merkt er augenzwinkernd an. Eine Frau aus dem Publikum sieht in dem Moment ihre Chance und versucht prompt ihre Freundin zu verkuppeln. „Steffi sucht noch jemanden!“ Das kann Nico Santos natürlich nicht so stehen lassen.

„Nach dem Konzert wird es wild“

Kurzerhand wird das Konzert zur Kuppelshow, wie der Sänger witzelt: „Das ist Tinder Live!“ Er möchte von Steffi wissen, was sie denn in einem Partner suchen würde. „Auf das Aussehen kommt es nicht an. Ich brauche Herz!“ Nico Santos schaut sich direkt in der Menge um und entdeckt ein einige Interessenten. „Steffi du musst aufpassen! Nach dem Konzert wird es wild!“

Ob Steffi letztendlich den perfekten Mann für sich gefunden hat oder Nico Santos doch nochmal an seinen Kuppel-Fähigkeiten üben sollte, ist unklar. Doch eins ist sicher: Das Publikum hatte bei dem Exklusivkonzert viel Spaß!