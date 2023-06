Viele deutsche Zuschauerinnen und Zuschauer starten ihren Tag mit einer Frühstücksshow im Fernsehen. Viele haben sich dazu das „Frühstücksfernsehen“ in Sat.1 ausgesucht. Nachvollziehbar, schließlich versorgen die Moderatorinnen und Moderatoren ihre Zuschauer jeden Morgen mit den neuesten News und einer gehörigen Portion Spaß.

Von montags bis freitags zwischen 5.30 Uhr und 10 Uhr können Zuschauer beim „Frühstücksfernsehen“ einschalten. Die Moderatoren berichten stets live aus dem Studio. Auch Amira Tröger gehörte bis vor einigen Monaten zum Moderationsteam der Morgenshow. Im Herbst 2022 verabschiedete sie sich jedoch. Jetzt sorgt sie mit einem Instagram-Post für reichlich Aufmerksamkeit.

Ehemalige „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin reist durch Asien

Tröger kehrte im vergangenen Jahr dem Sender den Rücken, um zu reisen und sich neuen Herausforderungen zu widmen. Seitdem nimmt sie ihre Follower auf Instagram regelmäßig mit und gibt beeindruckende Einblicke in ihren neuen Alltag auf Reise. Im November grüßte sie ihre Fans von der indonesischen Insel Bali.

Monatelang reiste sie durch Indonesien, kam Anfang des Jahres dann in Thailand an. In ihrem neuesten Post zeigt sich Tröger wohl in ihrem Lieblingsoutfit: dem Bikini. Stolz präsentiert sich die Ex-„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin beim Stand-up-Paddling.

„Sonne, Strand und Stand-up-Paddle: Was will man Meer?“, schreibt sie zu drei Bildern, auf denen sie stets im rosafarbenen Bikini zu sehen ist. Die Fotos scheinen jedoch bereits eine Weile her zu sein, denn als Hashtag wählte sie unter anderem #takemeback – zu Deutsch: „Bring mich zurück.“

Fans sind begeistert von Amira Tröger

Mit ihren Bildern sorgt sie bei ihren Followern auf Instagram für Begeisterung. „Du siehst echt super aus“ oder „Wow kristallklares Wasser, Sonne, Urlaub… wunderschön“, ist in den Kommentaren zu lesen.

Nach wie vor finden es Sat.1-Zuschauer dennoch schade, dass Tröger nicht mehr in der Morgenshow zu sehen ist. „Tja nun ist sie wohl weg. Sehr schade“, schreibt eine Userin enttäuscht. Wie es für die Moderatorin weitergeht, lässt sie ihre Fans auf Instagram sicher auch bald wissen.