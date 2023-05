„Frühstücksfernsehen“: Zuschauer nach schrägen Szenen fassungslos – „Nicht mehr zu ertragen“

Es ist kaum zu glauben, aber seit 36 Jahren gibt es das „Frühstücksfernsehen“ bereits. Das erste Mal ging das beliebte Sat.1-Format nämlich am 1. Oktober 1987 auf Sendung. Seither ist das Morgen-Magazin nicht mehr aus dem Programm wegzudenken.

Schließlich schalten Tausende Zuschauer morgens ein, um mit den Moderatoren in den Tag zu starten. Von montags bis freitags zwischen 5.30 Uhr und 10 Uhr ist das „Frühstücksfernsehen“ live auf Sendung. Doch mittlerweile hagelt es von einigen Fans bittere Kritik.

„Frühstücksfernsehen“: Marlene Lufen reitet durch Studio

Zugegeben: Es sind schon eigenartige Szenen, die sich da im Sat.1-Studio abspielen. Die Moderatoren Marlene Lufen, Lukas Haunerland und Benjamin Bieneck sitzen auf kleinen Ponys aus Stoff und kraxeln damit durch die Gegend. Dabei lachen sie sich über diesen Anblick so schlapp, dass ihnen zwischenzeitlich die Luft fehlt.

„Wir reiten dem Sonnenaufgang entgegen. Und zack! Kann die Sendung losgehen“, sagt Marlene Lufen und begrüßt somit das Publikum. Sie fügt hinzu: „Diese Pferde sind ab sofort Teil unseres Teams.“ Während einige Zuschauer sich köstlich über diese Aktion amüsieren, ist anderen gar nicht zum Lachen zumute.

Zuschauer gehen auf die Barrikaden

In den sozialen Netzwerken macht sich unter den Zuschauern miese Laune breit. Denn viele finden die Studio-Aktionen der Moderatoren nicht lustig, sondern eher unangenehm. Neben positiven Kommentaren, wie „So starte ich gern in den Tag“ oder „Ich schmeiß mich weg!“, mischt sich auch Kritik darunter:

„Das ist kein Ponyhof, das ist ein Kindergarten.“

„Es wird immer alberner. Schade.“

„Fällt mir heute nichts mehr zu ein.“

„Schade, dass das Niveau immer mehr abnimmt. Lasst doch den Mist!“

„Das Einzige, was man noch gucken kann, sind die Nachrichten, alles andere ist nicht mehr zu ertragen.“

Mehr News:

Auch in der jüngsten Vergangenheit sorgten so manche Aktionen der Moderatoren für Verwirrung bei den Zuschauern. So auch, als sich einer live im „Frühstücksfernsehen“ eingenässt haben soll.