Arbeitsloser nutzt Jobcenter aus: Sein Lebenslauf ist eine Frechheit

Seit zwei Jahren bereits lebt Alex von der Unterstützung des Jobcenters. Und das nicht schlecht. Der Protagonist der RTL-Zwei-Bürgergeld-Doku „Armes Deutschland“ geht keiner festen Arbeit nach, verdient sich lediglich durch Sex-Chats im Internet (beim Jobcenter angemeldet) und Straßenmusik (nicht beim Jobcenter angemeldet) ein paar Euro dazu.

Wirklich zu stören scheint das den Hartz-4-Empfänger (Die Folge „Armes Deutschland“, die RTL Zwei am Dienstag, 17. Juni 2025, zeigt, wurde vor Einführung des Bürgergeldes gedreht) aber nicht. Im Gegenteil, er scheint das süße Nichtstun lieb gewonnen zu haben, macht sich gar darüber lustig, dass der Steuerzahler für ihn aufkommen darf.

Bürgergeld-Doku zeigt schlimme Szenen

„Ich habe studiert, könnte auch arbeiten, bin aber einfach zu faul“, so der 31-Jährige ganz offen. Und weiter: „Ich habe knapp 1.000 Euro zur Verfügung. Ihr nennt es Hartz-4, ich nenne es staatlich-passives Einkommen. Und davon kann man echt gut leben.“

Dass Alex die Sache nicht allzu ernst nimmt, zeigt auch ein Blick in seinen Lebenslauf, der kurzzeitig bei „Armes Deutschland“ sichtbar wird. Dort hat Alex für einen Zeitraum von mittlerweile zwei Jahren folgende „Job-Beschreibung“ angegeben: „Professional Break. Fulltime. Currently i took a break and looking for a new job.“ Zu Deutsch: Professionelle Pause in Vollzeit. Derzeit mache ich eine Pause und halte nach einem Job Ausschau.

„Ich verkaufe mich einfach beim Jobcenter als kompletten Vollidioten“

Ersteres dürfte wohl durchaus als wahr angesehen werden, bei Zweiterem jedoch könnte Alex‘ Verhalten für Zweifel beim RTL-Zwei-Zuschauer sorgen. Dass Unterstützungen wie Hartz-4 oder heute das Bürgergeld eigentlich die Existenz in Notlagen sichern soll, scheint dem Arbeitslosen vollkommen egal. Trotz guter Ausbildung und Gesundheit ist er nach eigenen Angaben „zu faul“.

Er nutzt und belügt lieber das Jobcenter: „Ich verkaufe mich einfach beim Jobcenter als kompletten Vollidioten, erzähle denen, dass ich Depressionen habe, (…) mit mir selbst nicht klarkomme, und die glauben das.“

Wichtig: Nicht alle Bürgergeld-Empfänger sind wie Alex, die meisten wollen schnellstmöglich wieder zurück in Lohn und Brot.