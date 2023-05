„Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen tieftraurig – diese Szene lässt sie nicht mehr los

Nach der Krönung ist vor der Krönung – am Montag (8. Mai) spricht das Moderationsduo Marlene Lufen und Benjamin Bieneck beim „Frühstücksfernsehen“ über ihre persönlichen Highlights des royalen Events.

Für „Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen gab es bei der Krönung von König Charles jedoch auch einen sehr traurigen Moment. Bei den Erinnerungen an eine bestimmte Szene wird die Moderatorin ganz rührselig.

„Frühstücksfernsehen“-Star blickt traurig auf Krönung zurück

Auf diesen Tag haben sich Charles und Camilla wochenlang vorbereitet. Am 6. Mai übernahm Charles ganz offiziell das Amt seiner verstorbenen Mutter Queen Elisabeth. Doch bei der Zeremonie waren die Augen nicht nur auf den britischen Monarchen, sondern auch seinen abtrünnigen Sohn Prinz Harry, gerichtet.

Im Vorfeld der Krönung stand lange nicht fest, ob er überhaupt kommen würde. Immerhin hat der 38-Jährige mit seiner Familie gebrochen. Das wurde auch am Tag der Krönung deutlich. „Der bewegendste Moment für mich war nochmal sacken zu lassen, wie schlimm es für Harry gewesen ist. Er ist alleine gekommen. Seine beiden Cousinen haben ein bisschen mit ihm gesprochen, ansonsten ist er alleine diesen langen Gang entlang gegangen und niemand hat mit ihm gesprochen“, erinnert sich Marlene Lufen in der Instagram-Story vom „Frühstücksfernsehen“ an die traurigen Szenen zurück.

Nach der Krönung in der Westminster Abbey schien es Harry auch kaum abwarten zu können, wieder aus London zu verschwinden. „Draußen hat er auf einen Fahrer gewartet und ist dann wieder abgedampft. Er hatte einfach keinen Kontakt zu seiner Familie – das hat mich wahnsinnig traurig gemacht“, gesteht die Moderatorin. Der Grund für seinen schnellen Abgang: Sein Erstgeborener Archie feierte zuhause in den USA mit Mama Meghan seinen vierten Geburtstag.