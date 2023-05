König Charles III: Private Bilder aufgetaucht! Davon bekamen Zuschauer bei der Krönung nichts mit

Es war ein Wochenende voller Emotionen für die britischen Royals. Nachdem König Charles III. mit dem Ableben von Queen Elizabeth II. im September 2022 automatisch zum neuen Oberhaupt Englands wurde, fand am Samstag (6. Mai) jetzt auch seine offizielle Krönung in Westminster Abbey statt – und die Welt schaute zu.

An diesem Tag richteten sich aber nicht nur alle Augen auf König Charles III., sondern auch auf die geladenen Gäste. Besonders interessant war dabei natürlich der lang diskutierte Auftritt von Prinz Harry und das Auftreten von Prinz William und Kate Middleton, der Prinzessin von Wales, mit den gemeinsamen Kindern. Und obwohl die Kamera anscheinend jede noch so kleine Geste einfing, blieben manche Szenen für die Zuschauer verborgen – bis jetzt.

König Charles III. – private Szenen nach der Krönung

Queen Elizabeth II. war die Erste, deren Krönung live im Fernsehen übertragen wurde. 2023 tat es ihr Sohn gleich und ließ sich in der Kutsche vom Buckingham Palace bis zur Kirche und wieder zurück von Kameras begleiten.

Seinen Sohn, Thronfolger Prinz William und seine Familie, sahen die Zuschauer allerdings erst später, zum Einzug in die Westminster Abbey. Auf dem Instagramkanal von William und Kate (Prince and Princess of Wales) veröffentlichte das Social-Media-Team der Royals jetzt Aufnahmen, die zeigen, was davor passierte.

Kameraaufnahmen zeigen private Momente der Royals

Zu sehen sind Prinzessin Charlotte und ihr Bruder Prinz Louis, wie sie an der Seite ihrer Eltern in Richtung Auto gehen. Obwohl frisch frisiert, gibt es für Kate und ihre Tochter keinen Regenschirm und das, obwohl es an dem Tag (für England typisch) geregnet hat. Im Auto mit verdunkelten Scheiben rollen die Royals anschließend davon. Kein Wunder also, dass die Zuschauer erst kurz vor der Zeremonie einen Blick auf die Familie werfen konnten.

Einen ähnlich privaten Moment gibt es kurz vor dem Krönungskonzert. Ein Kamerateam filmte die Royals bei ihrem Weg in Richtung Tribüne. Und zeigt die Vorfreude, die vor allem Prinzessin Charlotte gehabt zu haben schien, wie ihr breites Lachen verrät. „Eine denkwürdige Nacht“, heißt es dazu.