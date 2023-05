König Charles III.: Absage einen Tag vor der Krönung! Star-Gast fällt aus

74 Jahre musste er auf diesen Moment warten. Am Samstag (6. Mai 2023) bekommt König Charles III. endlich auch ganz offiziell seine Krone verliehen. Es ist ein Welt-Ereignis, dass sich in London abspielen wird. Ein Ereignis, auf das Menschen in aller Herren Länder schauen werden. Hier findest du alle News zur Krönung von König Charles III.:

8.30 Uhr: Es ist endlich so weit. In wenigen Stunden wird König Charles III. offiziell gekrönt. Mit dabei ist dann auch „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Marlene Lufen, die für Sat.1 von der Krönung berichten wird. Im Interview verrät sie uns, was sie besonders fasziniert, und was sie von den Gast-Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf erwartet.

Freitag, der 5. Mai 2023

22.39 Uhr: Nach der Gartenparty am Mittwoch hat Charles am Freitagabend (5. Mai) rund 1.000 Gäste in den Buckingham Palace eingeladen. Darunter auch Fürst Albert II. mit seiner Ehefrau, Charlène von Monaco, First Lady Jill Biden, oder EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit Ehemann.

„BBC“ berichtet von einem kleinen Gäste-Stau beim Eintreffen.

19.37 Uhr: Bittere News kurz vor der Veranstaltung. Sängerin Freya Ridings, die mit ihrem Song „Castles“ bekannt wurde, hat ihren Auftritt bei dem Krönungskonzert von König Charles III. kurzfristig abgesagt.

Angaben der BBC zufolge fühle sich die Britin nicht wohl. Geplant war ein Aufritt an der Seite von Alexis Ffrench. Doch für Ersatz ist schon gesorgt. Sänger Zak Abel nimmt ihren Platz ein.

18.42 Uhr: Wer bei dem Mega-Event nichts verpassen will, muss schon früh seinen Posten an der Wegstrecke eingenommen haben. Einen Tag vor der Krönung haben Hartgesottene sich ihren Platz am Zaun bereits gesichert.

Was sie zunächst allerdings nicht wussten, dass Charles ihnen in Gesellschaft seines Sohnes Prinz William und Schwiegertochter Kate einen Besuch abstatten würde. Umso größer ist die Freude, als der König nun unangekündigt die Schaulustigen trifft, Hände schüttelt und sich beglückwünschen lässt.

14.48 Uhr: Überraschung in der U-Bahn. Wer am Wochenende in London mit der Bahn unterwegs ist, sollte genau hinhören. Denn hier sind König Charles III. und seine Frau Camilla via Bahndurchsage zu hören.

Das Paar hat dafür extra eine Aufnahme eingesprochen in der sie Reisende zur Vorsicht aufrufen, um Unfälle zu vermeiden.

10.50 Uhr: Der Countdown läuft! In nichtmal 24 Stunden geht es in London los mit der Krönungs-Zeremonie. Besonders die britische Bevölkerung freut sich auf das Jahrhundertereignis. Doch neben Fähnchen und Kronen, sollten sie eventuell auch einen Regenschirm einpacken. Denn laut Angaben der BBC, soll es am Tag der Krönung regnen!

Donnerstag, der 4. Mai 2023

21.00 Uhr: Party vor der Party? König Charles III. lud am Mittwoch (3. Mai), drei Tage vor der Krönung schon mal zur Gartenparty. Hier konnte sich Star-Gast Lionel Richie gleich mal warmsingen. Der Künstler ist beim Krönungskonzert auf Schloss Winsor am 7. Mai auch mit dabei.

18 Uhr: Jeder normale Mensch würde sich wohl ein Bein ausreißen, um bei der Krönung von König Charles III. dabei zu sein. Nicht jedoch Prinz Harry. Für den Sohn des Königs, der sich vor einigen Jahren schon von der Krone distanzierte und nun zusammen mit seiner Frau Meghan Markle und den beiden Kindern Lilibet und Archie in den USA lebt, scheint der Termin in London mehr lästige Pflicht als große Freude zu sein.

So kann man wohl die Nachricht interpretieren, dass Harry nur einen Kurzausflug nach London plant. Laut Informationen der britischen „Daily Mail“ wolle der 38-Jährige nur für die eigentliche Krönung kommen. Beim großen Konzert zu Ehren des Königs am Sonntag will Harry schon wieder in den USA sein.

„Harry sagte, dass er zur Krönung des Königs zurückkehren würde, aber es würde nur ein flüchtiger Besuch sein. Den Organisatoren wurde gesagt, dass Harry nicht mit dem Rest der königlichen Familie an dem Konzert teilnehmen wird, was eine große Schande ist, da es ein so spektakuläres Ereignis sein wird“, berichtet ein Insider dem „Mirror“. Harry verpasst damit Auftritte von Megastars wie Katy Perry, Lionel Richie und Take That.