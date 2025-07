Park-Regel im Ruhrgebiet geändert? Mann kassiert Knöllchen – „Verstehe die Welt nicht mehr“

Als ein Man aus dem Ruhrgebiet zu seinem Auto zurückkehrte, war er plötzlich um ein Knöllchen reicher. Und das, obwohl er sich seines Wissens nach an alle Regeln gehalten hat. Was ist hier passiert?

Ein Mann aus Bottrop (Ruhrgebiet) konnte seinen Augen kaum trauen, als er plötzlich das Knöllchen erhielt. Schließlich hatte er den Anweisungen auf dem Verkehrsschild besten Gewissens nach Folge geleistet. Sind die Park-Regeln etwa geändert worden? DER WESTEN hat nachgehakt.

Ruhrgebiet: Wurden hier die Park-Regeln geändert?

In einer Facebook-Gruppe für Anwohner aus Bottrop berichtete der Mann von dem Erlebnis. „Ich war mir eigentlich immer sicher, in der Innenstadt mit einem E-Auto 3 Std. frei parken zu dürfen“, schrieb er. „Nun habe ich ein Knöllchen bekommen und verstehe die Welt nicht mehr. Ist das umgeändert worden?“, fragt der Mann aus dem Ruhrgebiet die anderen Anwohner.

Auch interessant: Bagger graben in NRW-Baugebiet – plötzlich taucht ein merkwürdiges Objekt auf

Außerdem fügt der Autofahrer zwei Bilder in seinem Beitrag hinzu, auf die er verweist. „Gibt es noch einen Zusammenhang zwischen den in der Zone angegebenen 3 Std. mit Parkscheibe und dem ehemaligen Aufkleber auf den Automaten, wonach Autos mit E-Kennzeichen 3 Std. mit Parkscheibe frei parken dürfen? Ich vermute, diese Regelung ist einfach umgeändert worden und ich war im guten Glauben, das wäre noch so“, nimmt der Mann aus dem Ruhrgebiet an.

Wurden die Park-Regeln hier geändert? Foto: Markus Konrad Foto: Markus Konrad

Der Mann aus dem Ruhrgebiet postet ein Bild des Hinweisschildes. Foto: Markus Konrad Foto: Markus Konrad

Die Parkschilder stellen den Mann aus dem Ruhrgebiet vor ein Rätsel. Gilt der Aufkleber auf dem Parkautomaten mit der Beschriftung „Hier parken Fahrzeuge mit ‚E-Kennzeichen‘ und Parkscheibe drei Stunden kostenlos“ noch? Oder wurden die Park-Regeln einfach stillschweigend geändert? DER WESTEN hat bei der Stadt Bottrop nachgefragt.

+++Lebensgefahr im Dortmunder Westpark – „Es passiert lautlos“+++

Das sagt die Stadt dazu

Auf Anfrage von DER WESTEN nahm die Stadt Bottrop (Ruhrgebiet) Stellung zu der Anschuldigung. „In der Tat haben wir zu Beginn des neuen Jahres die Regelung geändert und dies auch breit kommuniziert“, erklärte Stadtsprecherin Jeanette Kuhn. Und wirklich: Im September letzten Jahres verkündete bereits die „WAZ„, dass die Park-Regeln in Bottrop sich grundlegend verändern sollen.

+++Sommerferienstart in NRW sorgt für Überraschung – damit hat niemand gerechnet+++

Damals durften Fahrzeuge mit E-Kennzeichen noch auf den gebührenpflichtigen Parkplätzen im Stadtgebiet Bottrop kostenfrei parken. „Dieses Privileg werden wir ersatzlos abschaffen und vollziehen damit nach, was Essen oder Gladbeck schon getan haben“, erklärte Kuhn gegenüber der Zeitung damals. Eine Begründung: E-Autos würden keinen Beitrag zu den Bottroper Klimazielen Verkehrsvermeidung und -verlagerung leisten.

Und was ist mit den Aufklebern?

Aber was hat es dann mit dem fotografierten Hinweisschild auf dem Parkautomaten auf sich? „Natürlich wurden auch die Hinweisschilder/Aufkleber an den Parkscheinautomaten entfernt. Der Herr schreibt auf Facebook ja von den ‚ehemaligen‘ Aufklebern. Sie sind also nicht mehr vorhanden.“, heißt es in der Antwort der Stadtsprecherin.

Mehr News:

„Die zusätzlich fotografierten Schilder beschreiben, dass man montags bis samstag von 9 bis 17 Uhr einen Parkschein ziehen muss, Samstags muss man von 9 bis 17 Uhr eine Parkscheibe stellen und darf drei Stunden stehen bleiben. E-Autos werden dort überhaupt nicht erwähnt.“ Für sie gelte das gleiche Prozedere.

Rechtlich gesehen ist dagegen auch gar nichts zu sagen. Auch die Kommunikation zu der geänderten Park-Regel ist anscheinend über mehrere Kanäle erfolgt. Doch wir Menschen sind nun mal Gewohnheitstiere. Und so passiert es bestimmt häufiger mal, dass man sich aus Gewohnheit auf einen Parkplatz stellt, ohne auf entfernte Aufkleber oder geänderte Regeln zu achten. So wie vermutlich auch bei dem E-Autofahrer aus Bottrop. Aber jetzt wissen wir ja Bescheid!