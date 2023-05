Prinz Harry: Lippenleser schaut genau hin – Klatsche für König Charles III.

Sein Auftritt war heiß erwartet worden. Wochenlang wurde darüber diskutiert: Kommt Prinz Harry zur Krönung von König Charles III.? Bringt er Meghan Markle und die Kinder mit? Wo würde er sitzen?

Am Samstag (6. Mai 2023) gab es dann Antworten auf all jene Fragen. Ja, Prinz Harry war da. Ganz allein schritt der 38-Jährige durch die Westminster Abbey, nahm anschließend in der dritten Reihe, weit entfernt von seinem Bruder Prinz William, dessen Ehefrau Kate Middleton und den Kindern, George, Louis und Charlotte Platz.

Prinz Harry schon auf dem Weg in die USA?

Viel von Harry gesehen hat man nicht. Die Kopfbedeckung von Prinzessin Anne nahm die Sicht auf den abtrünnigen Prinzen, der neben seinen Cousins, seinen Cousinen und Prinz Andrew platziert worden war.

+++ König Charles III. hat die Krone! +++

Lange bleiben wollte Harry aber wohl eh nicht. Schon vor der Krönung war in Großbritannien spekuliert worden, dass Harry direkt nach der Zeremonie in den Flieger zurück in die USA steigen würde. Verständlich: Aufgaben in London hatte der 38-Jährige keine mehr. Zudem warteten in der neuen Heimat Meghan und sein Sohn Archie, der am 6. Mai seinen vierten Geburtstag feiert.

Lippenleser liest Satz von Prinz Harry

Wie das „Hello“-Magazin von einem Lippenleser erfahren haben will, soll Prinz Harry das auch in der Westminster Abbey Jack Brooksbank, dem Ehemann von Prinzessin Eugenie mitgeteilt haben. So soll Harry „Ich fahre direkt zum Flughafen“ gesagt haben.

Mehr Nachrichten:

Prinz Harry wird damit das große Krönungskonzert am Sonntag verpassen, bei dem unter anderem Superstars wie Katy Perry, Lionel Richie, Star-Pianist Lang Lang oder die britische Band Take That auftreten sollen. Ob Robbie Williams für dieses einmalige Ereignis zu der Band stoßen wird, ist bislang noch unklar. Ebenfalls eine Rolle sollen aber Hollywood-Megastar Tom Cruise und Winnie the Pooh spielen. Man darf also gespannt sein, was da so auf die Zuschauer warten wird.