Borussia Dortmund: Hammer-News für Klub-WM-Gegner! BVB schaut genau hin

Die Bundesliga-Saison ist beendet, für Borussia Dortmund ist jetzt erstmal ein bisschen Erholung angesagt. Die Spielzeit war für die Spieler und Verantwortlichen mehr als nur anstrengend. Doch in weniger als einem Monat rollt schon wieder der Ball.

Die Klub-WM in den USA steht für Borussia Dortmund nämlich an. Neben einigen Millionen-Einnahmen will sich der BVB gut verkaufen. Für einen Gegner aus der Gruppenphase gibt es jetzt vor dem Start Mega-News. Auch der Revierklub schaut genau hin.

Borussia Dortmund: Klub-WM-Gegner jubelt

In dieser Saison ist es Borussia Dortmund nicht gelungen, einen Titel zu holen. Davon war der BVB in allen drei Wettbewerben (Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League) meilenweit entfernt. Die Leistung stimmte zu Beginn und zur Mitte der Spielzeit ganz und gar nicht, weshalb auch der Trainerwechsel folgte. Nuri Sahin musste gehen, Niko Kovac übernahm.

Unter dem Cheftrainer folgte die sportliche Wende. Eine enttäuschende Saison konnte am letzten Spieltag mit der Champions-League-Teilnahme gerettet werden. Aber ein Wettbewerb ist noch da: die neu gegründete Klub-WM in den USA.

Für die Teilnahme allein kassiert der BVB eine hohe Millionensumme. Jetzt will man sich dort auch gut präsentieren und vielleicht sogar mit dem Titelgewinn für eine große Überraschung sorgen. Deshalb schaut der Revierklub auch ganz genau auf seine Gegner. Einer von ihnen sind die Mamelodi Sundowns aus Südafrika.

Meisterfeier zum Abschluss

Denn der Klub-WM-Gegner von Borussia Dortmund feierte nun den achten Meistertitel in der südafrikanischen Liga in Folge. Insgesamt war es die 15. Meisterschaft für die Mamelodi Sundowns, die alleiniger Rekordmeister in Südafrika sind.

Für den afrikanischen Top-Klub stehen vor der Klub-WM jetzt noch zwei wichtige Spiele an. In der afrikanischen Champions League steht nämlich das Finale an. In einem Hin- und Rückspiel wird sich dann entscheiden, wer sich den Titel holen wird. Für Mamelodi geht es dabei gegen den ägyptischen Klub Pyramids FC. Das Hinspiel findet am 24. Mai statt, die Entscheidung fällt dann am 1. Juni im Rückspiel in Mamelodi.

Danach geht es für Mamelodi in die USA zur Klub-WM. Gegen den BVB findet das zweite Gruppenspiel statt. Vorher geht es für den südafrikanischen Klub gegen Fluminense.