Borussia Dortmund: Transfer-Flirt verkündet Abschied! Folgt jetzt der BVB-Hammer?

Wenn ein Transfer auf der Zielgeraden platzt, ist es für Verein und Spieler extrem bitter. Alles war schon abgemacht und dann klappt es mit dem Wechsel doch nicht. So erging es Borussia Dortmund in den vergangenen beispielsweise in den vergangenen Jahren. Welcher Spieler kommt einem Fan da direkt in den Sinn?

Richtig: Es ist Rayan Cherki. Borussia Dortmund wollte ihn im Sommer 2024, und es hat nicht geklappt. Der nächste Versuch war dann in der Winter-Transferperiode Anfang des Jahres, doch auch hier kam es nicht zum Wechsel. Der nächste Anlauf soll im Sommer erfolgen. Cherki selbst hat sich mittlerweile von seinem Verein verabschiedet.

Borussia Dortmund: Cherki verabschiedet sich aus Lyon

Selten gab es eine Transferperiode, in der über einen Spieler so viel berichtet wurde: Rayan Cherki und Borussia Dortmund waren sich eigentlich einig, doch Olympique Lyon wollte ihn nicht gehen lassen. Der Offensivspieler zeigte in dieser Saison einmal mehr, warum ihn der BVB unbedingt haben wollte.

32 Scorerpunkte (12 Tore, 20 Vorlagen) in 44 Pflichtspielen sprechen für sich. Cherki ist zu einem absoluten Top-Star gereift und will jetzt den nächsten Schritt gehen. Nach dem letzten Ligaspiel mit Lyon verabschiedete er sich unter Tränen von den Fans. „Ich bin bereit für ein neues Kapitel in meiner Karriere. Danke an OL, den Trainer, den Staff, den Präsidenten, meine Teamkollegen und alle Menschen hier im Klub“, sagte Cherki.

Da hört auch der BVB ganz genau hin. Cherki ist also endgültig zu haben und könnte schon im Sommer kommen. Da könnte auch die Champions-League-Teilnahme durchaus verlockend sein. Die Dortmunder schafften es erst am letzten Spieltag, sich für die Königsklasse zu qualifizieren.

Transfer-Hammer um Cherki?

Doch Cherki wird nicht billig. Medienberichten zufolge soll Borussia Dortmund bereit sein, rund 30 Millionen Euro für den Franzosen auf den Tisch zu legen. Allerdings müssen sich Sebastian Kehl und Co. gegen namhafte Konkurrenten durchsetzen. Demnach sollen mehrere Vereine aus der Premier League Interesse zeigen. Dazu soll auch der FC Liverpool zählen.

Ob es am Ende tatsächlich im dritten Anlauf klappt, Cherki nach Dortmund zu lotsen? Dann wäre eine irre Transfer-Saga endlich beendet – und das mit einem positiven Ausgang für den BVB.