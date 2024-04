Royals: Jetzt kommen neue traurige Details ans Licht – es geht um Lady Diana

Fast täglich sorgen neue Schlagzeilen aus dem britischen Königshaus für Aufsehen. Nach den Krebs-Diagnosen von König Charles III. und Kate Middleton sorgt nun ein neues Buch für weitere Unruhen. Es kommen traurige Details über Lady Diana ans Licht. Royals-Fans werden es kaum glauben können.

Royals: Lady Diana wollte Hochzeit absagen

Obwohl Lady Diana seit über 20 Jahren tot ist, erinnern sich die Royals-Fans bis heute gerne an die Mutter von Prinz Harry und Prinz William. Vor allem die Hochzeit von ihr und König Charles III. hat sich in das Gedächtnis gebrannt und gilt bislang als absolute Traumhochzeit. Doch diese hätte so fast nicht stattgefunden.

Ingrid Seward, die als absolute Royals-Expertin gilt, behauptet in ihrem Buch „My Mother And I“, dass Lady Diana die Hochzeit mit Charles abblasen wollte. Am Ende war es ihr eigener Vater, der die Vermählung im letzte Moment noch retten konnte. „Nachdem er sie beruhigt hatte, wies er sie darauf hin, dass es ein Akt grober Unhöflichkeit wäre, ihre Verlobung mit dem zukünftigen König so kurz vor der Hochzeit zu lösen“, heißt es in einem Auszug aus dem Buch, der „Daily Mail“ vorliegt. Doch was war der Grund für Dianas Entscheidung?

Royals: Charles sorgte DAMIT für Enttäuschung

Ingrid Seward nennt in ihrem Buch einen ganz bestimmten Grund für die Geschehnisse. Lady Diana soll sauer auf ihren Gatten gewesen sein, weil er sie auf der Geburtstagsfeier seines Bruders, Prinz Andrew, im Stich gelassen habe. Dort wollte die Mutter von Harry und William eigentlich mit ihrem Verlobten tanzen – doch der hätte andere Pläne gehabt.

„Diana war verzweifelt. Ihr Verlobter war die meiste Zeit der vergangenen Woche in Amerika unterwegs, doch er hatte offensichtlich keine Lust, mit ihr zu tanzen“, schreibt die Biografin. Das Ganze sorgte wohl für so viel Unmut, dass Lady Diana über eine Absage der Hochzeit nachgedacht habe. Ein Glück, dass sie ihre Meinung schlussendlich doch noch geändert hat.