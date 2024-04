Royals: Königin Camilla sorgt mit Detail für Aufsehen – es hat eine ganz besondere Bedeutung

Am 8. September 2022 stand die Royals-Welt kurz still: Queen Elizabeth II. starb im Alter von 96 Jahren. Doch die Königin und ihr Vermächtnis bleiben natürlich unvergessen. Jetzt zollte Königin Camilla (76) der verstorbenen Hoheit mit einem ganz besonderen Detail Tribut.

Zum Ostergottesdienst kamen die britischen Royals zusammen. Mit dabei waren natürlich auch König Charles III. (75) und seine Gattin Camilla. Zu dem Gottesdienst sorgte Camilla mit einem ganz besonderen Accessoire für Aufsehen. An ihrem Mantel trug sie eine kleine silberne Brosche. Die Mini-Brosche hat die Form einer Blume. Zudem ist sie verziert mit Smaragden, Saphiren und Diamanten.

Royals: Camillas Brosche ist ein Erbstück der toten Queen

Und wie das englischsprachige Medium „Daily Mail“ berichtet, wird Camilla das Schmuckstück wohl für Queen Elizabeth getragen haben. Es soll sich bei der Brosche um ein Erbstück handeln! Das Schmuckstück soll sogar einst Queen Mary, der Frau von Elizabeths Großvater König George, gehört haben. Jetzt trug es also Camilla beim Ostergottesdienst – ein rührender Tribut an die verstorbene Königin!

Royals: Lady Di verwarf einst eine königliche Regel

Doch nicht nur Queen Elizabeth II. bleibt für immer unvergessen. Auch Lady Diana, Mutter von Prinz Harry und Prinz William, wird immer in den Herzen der Royals bleiben. Es gibt eine königliche Regel, die Prinzessin Diana verwarf. So ebnete sie den Weg für königliche Mütter – und ahnte von nichts: Vor ihr erwartete man von königlichen Frauen, dass sie ihre Babys zu Hause zur Welt brachten. Königin Elizabeth gebar ihre vier Kinder zu Hause, und auch der König selbst wurde im Buckingham Palace geboren. Anders sah es bei Lady Di aus: Sie brachte Prinz William im St. Mary’s Hospital in Paddington zur Welt. Mehr über die kleine Rebellion der verstorbenen Prinzessin liest du hier.