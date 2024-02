Sie revolutionierte die Welt der Royals und wird von vielen als Symbolbild eines neuen königlichen Zeitalters betrachtet. Prinzessin Diana glänzte durch ihre Leidenschaft für die Entwicklung von Kindern, ihren makellosen Sinn für Stil und ihre fürsorgliche Art.

Prinzessin Kates Persönlichkeit wird oft mit der von Williams verstorbener Mutter, der Prinzessin von Wales, verglichen. Doch es gibt eine königliche Regel, die Prinzessin Diana verwarf und so den Weg für königliche Mütter ebnete, ohne es je zu ahnen…

Kate Middleton: Das hat sie Lady Di zu verdanken

Die verstorbene Prinzessin Diana änderte eine bedeutende königliche Regel bezüglich der Geburt für Frauen im Königshaus. Vor ihrer fabelhaften Rebellion erwartete man von königlichen Frauen, dass sie ihre Babys zu Hause gebären. Königin Elizabeth brachte alle ihre vier Kinder zu Hause zur Welt, und auch der König selbst wurde im Buckingham Palace geboren.

+++ Kate Middleton: Neue Sorge um die Prinzessin – „Sehr seltsam“ +++

Prinzessin Diana brach jedoch mit diesem Protokoll, als sie Prinz William im St. Mary’s Hospital in Paddington zur Welt brachte. Damit wurde er der erste zukünftige Monarch, der in einem Krankenhaus geboren wurde. Zwei Jahre später kehrte sie in dasselbe Krankenhaus zurück, um Prinz Harry im Lindo Wing zur Welt zu bringen.

Kate Middleton tritt in ihre Fußstapfen

Als Prinzessin Kate 2012 schwanger wurde, dachte man sich allem Anschein: ‚Wenn es für Prinzessin Diana gut genug war, dann ist es auch für Kate gut genug.‘ Sie brachte Prinz George im gleichen Lindo Wing des St. Mary’s Hospital zur Welt und trat damit in die Fußstapfen ihrer verstorbenen Schwiegermutter.

+++ Kate Middleton: Es ist raus! Darauf haben alle gewartet +++

Doch auch Prinzessin Diana wird mit Meghan Markle verglichen.“Vieles von dem, was Meghan ist und wie sie ist, ähnelt meiner Mutter so sehr“, sagte der Herzog von Sussex. Ein zupackender Erziehungsstil war für Prinzessin Diana wichtig und ist nun auch für Prinzessin Kate und Meghan von Bedeutung. Aus öffentlichen Beobachtungen der Wales-Kinder sowie aus Clips von Meghan mit Archie geht hervor, dass beide Frauen fürsorgliche Mütter sind.

Die Spuren von Prinzessin Diana sind nicht nur in den königlichen Geburtsregeln sichtbar, sondern auch in der Fürsorge und im Erziehungsstil der nachfolgenden Generationen.