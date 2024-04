König Charles III. geht drastischen Schritt: Letzte Chance für Prinz Harry und Meghan Markle?

In schweren Zeiten rückt die Familie zusammen – das gilt aktuell leider nicht für die britischen Royals. Nach den Krebs-Diagnosen von König Charles III. und Kate Middleton hält die Kernfamilie um den Monarchen und Prinz William zwar zusammen. Doch Prinz Harry weilt weiterhin mit Meghan Markle und den zwei gemeinsamen Kindern in den USA, von akuter Hilfe bei den royalen Pflichten in England gibt es keine Spur.

Was wohl bei einigen Royals-Mitgliedern und auch in der Öffentlichkeit für Unmut sorgt, hat König Charles III. wohl eher zum Umdenken gebracht. Laut eines Insiders soll der 75-Jährige seinen verlorenen Sohn und dessen Frau indirekt nach England eingeladen haben. Der Zeitpunkt des Vorschlags ist von König Charles III. wohl bewusst gewählt, weiß der Experte.

König Charles III. will gegen „Fehde in der Familie“ vorgehen

Mit dem britischen „Mirror“ hat der Royals-Experte Tom Quinn über den Plan von König Charles III., die Familie wieder zu versöhnen, gesprochen. „Laut Leuten, mit denen ich im Kensington Palace gesprochen habe, hat König Charles Harry und Meghan angedeutet, dass sie im Sommer nach Balmoral kommen sollten, um zu sehen, ob etwas gegen die anhaltende Fehde in der Familie unternommen werden kann.“

Schloss Balmoral ist der Landsitz von König Charles III. in Schottland, der zuvor seiner Mutter Queen Elizabeth II. gehörte und auf welchem sie auch im September 2022 starb. Der Ort gehört also zur Familiengeschichte der britischen Royals – könnte er schon bald eine besondere Rolle spielen?

König Charles III. macht sich Hoffnungen

Wie Insider Quinn weiter erklärt, hofft König Charles III. auf eine positive Antwort seines Sohnes und seiner Schwiegertochter. „Charles weiß, dass Harry und Meghan nach dem Schock über die Krebsdiagnose von Harrys Vater und Kates Krebsdiagnose viel eher positiv auf eine Einladung reagieren werden. Es ist eine dieser Situationen, in denen aus dem Schlechten einfach Gutes entstehen kann.“

An einem Besuch von Prinz Harry gibt es also kaum einen Zweifel – unklar ist allerdings, ob auch Meghan Markle und die Kinder Archie und Lilibeth die Reise begleiten werden. Laut eines weiteren Insiders hänge diese Entscheidung vor allem von Meghan Markle ab: „Meghan hat das Sagen. Es besteht kein Zweifel, dass Harry zum Ausdruck bringen möchte, dass er ein sehr hingebungsvoller Familienvater ist und sie über alles andere stellen wird.“