„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin macht Schluss: „Ihr werdet mir fehlen“

Traurige Gesichter beim „Frühstücksfernsehen“: Eine Moderatorin kehrt dem Sat.1-Morgenmagazin endgültig den Rücken. Der Abschied fällt ihr jedoch alles andere als leicht.

Ihre Kollegen beim „Frühstücksfernsehen“ weinen ihr jetzt schon hinterher. Immerhin haben sie über mehrere Jahre hinweg jeden Morgen mit der TV-Beauty verbracht.

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Amira Tröger verlässt Sat.1-Show

Nach vier Jahren beendet Amira Tröger nun ihre Zeit beim Sat.1-Morgenmagazin. Das gibt die 27-Jährige mit einem emotionalen Zusammenschnitt ihrer schönsten Momente beim „Frühstücksfernsehen“ auf Instagram bekannt.

Bei der Sat.1-Morningshow hat Amira nicht nur ihre Ausbildung als Journalistin absolviert, sondern seit 2018 auch die tagesaktuellen Promi-News und Social-Media-Trends vorgestellt.

Die Sat.1-Moderatoren müssen Abschied von einer Kollegin nehmen. Foto: SAT.1 / Christoph Köstlin

Zu gemeinsamen Aufnahmen von ihr mit Marlene Lufen, Daniel Boschmann, Chris Wackert und Co. schreibt Amira: „Ich bin unendlich dankbar für die letzten Jahre und all das, was ich in der Zeit erleben und lernen durfte. Diese Erfahrung möchte ich nicht missen, ver-missen werde ich aber alle, die seit 35 Jahren diese großartige Sendung auf die Beine stellen. Ihr werdet mir fehlen!“

Das sind die Moderatoren im Sat.1-Morgenmagazin:

Marlene Lufen (1997 – 2000, seit 2006)

Karen Heinrichs (seit 2007)

Matthias Killing (seit 2009)

Alina Merkau (seit 2014)

Christin Wackert (seit 2016)

Daniel Boschmann (2016 – 2018, seit 2019)

„Frühstücksfernsehen“-Moderatoren sind jetzt schon traurig: „Du hast uns bereichert“

Nach vier Jahren wolle Amira nun ein neues Kapitel beginnen. Weitere Gründe für ihr Show-Aus nennt die gebürtige Leverkusenerin nicht. Wo es die Moderatorin als Nächstes verschlägt, ist ebenfalls noch unklar.

Unter ihrem Instagram-Abschiedspost melden sich zahlreiche Sat.1-Kollegen zu Wort. „Du hast uns bereichert, liebe Amira! Alles Gute, ich bin so gespannt, was da noch alles kommt bei Dir!“, kommentiert Marlene Lufen. Alina Merkau schreibt: „Viel Erfolg bei Allem, was Du planst und zum Glück sieht man sich ja immer zweimal.“

Von Matthias Killing gibt es ungewohnt emotionale Worte: „Liebe Amira, Du warst ein großer Gewinn für unsere schöne Sendung. Ich wünsche Dir von Herzen das Beste!! Und: Wir sehen uns. Ganz sicher!“

In der Morningshow hat Amira Tröger für so einige unvergessliche Momente gesorgt – unter anderem die Penis-Debatte zwischen Marlene Lufen und Britt Hagedorn.