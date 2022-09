„Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen zeigt Mittelfinger in die Kamera – „Was ist das für eine Schweinerei?“

Eigentlich gab es beim „Frühstücksfernsehen“ allen Grund zu Feiern. Denn die beliebte Sendung feiert ihr 35-jähriges Jubiläum. Und dafür hat sich die Redaktion etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Der Job als Moderator ist die meiste Zeit wohl eher entspannt. Im Studio die Beiträge ankündigen, mit den Kollegen quatschen und Interviews führen. Doch zum Geburtstag des „Frühstücksfernsehen“ heißt es für Moderatorin Marlene Lufen jetzt Schluss mit lustig.

„Frühstücksfernsehen„-Star Marlene Lufen muss als Stuntfrau herhalten

Tatsächlich wird Marlene Lufen ins kalte Wasser geschubst. Nichtsahnend fährt sie mit den Redakteuren an einen ihr unbekannten Ort. Dass ihr die Unwissenheit nicht taugt, merkt man sofort: „Was ist das hier? Was ist das wieder für eine Schweinerei?“. Prompt hält die 51-Jährige ihre beiden Mittelfinger in die Kamera. Da ist aber jemand ganz schön gereizt!

Noch lächelnd öffnet die Moderatorin ein kleines Päckchen. Doch statt eines Geschenks erwartet sie eine knallharte Challenge. Marlene Lufen wird im wahrsten Sinne des Wortes brennen! In einem feuerfesten Anzug wird sie angezündet und muss 30 Meter mit 600 Grad heißen Flammen rennen.

„Frühstücksfernsehen„: Marlene Lufen vermasselt ersten Durchgang

Als er wäre es nicht schon schlimm genug, dass die Moderatorin brennt, geht der erste und eigentlich einzige Durchgang schief. Der Grund: Marlene Lufen ist zu schnell weggerannt, sodass der Kameramann nicht mehr hinterherkam. Die logische Konsequenz daraus ist ein zweiter Durchgang.

Am Ende schafft es die 51-Jährige dann doch dieses waghalsige Aufgabe zu erfüllen. In dem Sinne: Happy Birthday, liebes Frühstücksfernsehen!

