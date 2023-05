„Frühstücksfernsehen“: Bettgeflüster in der Liveshow! Bei Alina Merkau wird’s besonders pikant

Normalerweise halten sich Moderatoren mit Erzählungen aus ihrem Privatleben wohl eher bedeckt. Erst recht, wenn es um Themen rund ums heimische Schlafzimmer geht. Beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ allerdings nicht. Hier gibt’s Bettgeflüster vor laufender Kamera und im direkten Austausch mit den Kollegen.

Das „Frühstücksfersenehen„-Team will der bislang ungeklärten Frage, „Was tragen unsere Moderatoren im Bett?“, jetzt endlich mal nachgehen und für Klarheit sorgen. Dabei gibt’s bei Alina Merkau, Daniel „Boschi“ Boschmann und Lukas Haunerland gleich mehrere Überraschungen.

„Frühstücksfernsehen“-Stars sprechen über Bett-Routine

Um zu ermitteln, wer sich in welcher Klamotte zu Bette legt, präsentiert Lukas Haunerland eine praktische Grafik mit Outfit-Kombinationen. Diese sollen den jeweiligen Moderatoren zugeordnet werden. Im Anschluss folgt dann die Auflösung seitens der Betroffenen.

Doch gleich zu Beginn wird Alina Merkau skeptisch: „Das irritiert mich mit dem BH. Nicht eine einzige Frau auf diesem Planeten schläft mit einem BH“, sagt sie. Kollege „Boschi“ sieht in dem Büstenhalter in diesem Fall eher einen grafischen Platzhalter.

Bei Alina Merkau wird’s pikant

Sind die Formalitäten erstmal geklärt, kann munter losgetippt werden. Bei „Boschi“ ist sich Alina Merkau sicher, ihr Kollege trägt eine schicke Kombination aus Ober- und Unterteil im Bett. Die Auflösung bestätigt die Theorie. „Ich habe einen leichten Pyjama und das geht in die Richtung Pyjama“, so „Boschi“.

Dann geht es Alina Merkau an den Kragen und hier wird’s plötzlich pikant. Ihr Kollege ist sich sicher, sie geht nur mit Unterhose ins Bett. „Könnte sein“, sagt sie verschwörerisch grinsend. Dann holt sie aus und erzählt: „Tatsächlich kommt maximal ein T-Shirt drüber. Auf gar keinen Fall ein BH. Unten rum ist immer irgendwas dran, es sei denn, man ist nur so im Eifer des Gefechts.“ Der letzte Satz ist kaum ausgesprochen, da fangen ihre Kollegen schon an zu lachen. Mit dieser Aussage hatten sie anscheinend nicht gerechnet.

Während Alina Merkau um ihre Nacktheit noch ein bisschen verlegen scheint, gibt Lukas Haunerland offen zu, er geht wie Gott ihn schuf, also splitterfasernackt ins Bett. Damit dürfte auch diese Wissenslücke für alle Zeiten gefüllt sein.

Sat.1 zeigt das „Frühstücksfernsehen“ wochentags ab 5.30 Uhr im TV und das „Frühstücksfernsehen am Sonntag“ ab 9 Uhr im TV.