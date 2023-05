„Frühstücksfernsehen“: Alina Merkau teilt private Fotos, Fans flippen aus – „Wie schön“

Im „Frühstücksfernsehen“ zeigt sich Alina Merkau im Moderatoren-Team von Sat.1 nicht nur stets gut gelaunt, sondern auch morgens um sechs Uhr schon in Plauderlaune. Als langjähriger Zuschauer fühlt es sich schon fast danach an Teil einer Familie zu sein, so viel erzählen die TV-Stars aus ihrem Leben.

Die kleinen ausgewählten Anekdoten und privaten Details sind dann aber auch schon alles, was man von „Frühstücksfernsehen“-Star Alina Merkau über ihr Privatleben im TV erfährt. Deutlich offener hält sie es auf ihrem Instagram-Kanal. Wenn die Studiokamera aus ist, nimmt Merkau ihre Fans gerne auch nach Drehschluss mit in ihren Alltag. Das Thema Kinder behandelt sie dabei aber weiterhin sehr sensibel. Umso größer war die Freude, als Merkau jetzt gleich drei neue Fotos auf Social-Media veröffentlichte.

„Frühstücksfernsehen“-Star teilt private Fotos

Alina Merkau hat mit ihrem Mann mittlerweile zwei Kinder von denen sie auch gerne im Internet erzählt. Probleme mit dem Kindergarten, Fragen zum Thema Stillen oder einfach nur ein Update aus ihrem Leben mit Rosa und Carlo – die Moderatorin tauscht sich gerne mit ihren Fans aus.

Dabei achtet sie aber stets darauf, ihre Kinder nicht frontal in die Kamera zu halten. So schützt sie ihre Gesichter zum Beispiel mit ihren eigenen Händen, oder veröffentlicht überwiegend Fotos, auf denen die Rückseite der Kinder zu sehen ist.

Zum Muttertag am Sonntag (14. Mai) gab’s jetzt ein süßes Strandfoto mit den beiden, wobei Tochter Rosa geradeaus in die Kamera guckt. Ihrer Linie bleibt Alina Merkau aber dennoch treu und fügte im Nachgang ein Herz-Emoji über ihrem Gesicht ein. Hier geht’s zum Foto.

Alina Merkau sorgt für Begeisterung

Dazu schreibt die „Frühstücksfernsehen“-Bekanntheit: „Danke, dass ich eure Mama sein darf.“ Und wieder einmal zeigt sich, es braucht nicht die Gesichter der Kinder, um ein Familienfoto gut zu finden. Unter dem Beitrag äußern sich die Fans begeistert.

Hier einige der Kommentare:

„Tolle Mama, tolle Kinder“

„Sehr schöne Bilder“

„Wie schön“

Einige Fans bemerken, wie groß Alina Merkaus Tochter mittlerweile geworden ist. Und auch eine gewisse Ähnlichkeit, zumindest was die Klamottenwahl angeht, bleibt nicht unentdeckt. Bleibt abzuwarten, wann man die Kinder zum ersten Mal in der Öffentlichkeit sieht. Leni Klum, die Tochter von Supermodel Heidi Klum, durfte jedenfalls mit 16 Jahren öffentlich in Erscheinung treten, bis dahin hat Merkau jedenfalls noch jede Menge Bedenkzeit.