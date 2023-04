„Frühstücksfernsehen“: Knockout im Studio! Plötzlich kippt Alina Merkau aus dem Bild

Beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ geht es gerne mal lustig zu. Das Moderatoren-Team ist längst zu einer kleinen Familie zusammengewachsen. Wobei sich zwischen vielen der Anwesenden eine geschwisterliche Beziehung entwickelt hat. Und wie sollte es unter Geschwistern anders sein, wird hier auch schon mal gerauft.

Blöd nur, wenn einer der beiden dabei seine Kraft unterschätzt und der andere nicht weiß, dass gleich buchstäblich ein Seitenhieb folgt. Genau das ist jetzt zwischen den „Frühstücksfernsehen„-Moderatoren Benjamin Bieneck und Alina Merkau passiert – und zwar vor laufender Kamera.

„Frühstücksfernsehen“-Moderator überschätzt seine Kraft

„Benjis Kraft reicht für ein Knockout“, schreibt das Social-Media-Team vom „Frühstücksfernsehen“ auf dem Instagram-Kanal der Show zu einem Video aus der Show von Mittwoch (26. April).

Was die „Frühstücksfernsehen„-Fans hier sehen, sahen einige Zuschauer bereits am Morgen im TV. Angefangen hatte alles mit einem kurzen Video von einem Mädchen, das ihren Bruder kurzerhand aus dem Bild kickt, damit der ihr nicht die Show stiehlt. Kaum zeigt die Kamera wieder Bieneck und Merkau, kündigt der Moderator an: „Den kann ich auch, den Trick.“

Alina Merkau kippt aus dem Bild

Hinter dem freundschaftlichen Schubser steckt dann aber doch mehr Kraft als gedacht und Alina Merkau kippt plötzlich aus dem Bild. „Das kam unerwartet doll“, kommentiert der Sender. Die Betroffene sagt lachend: „Du kannst wohl deine Kraft nicht so richtig einschätzen, sag mal!“

Verletzt hat sich die Moderatorin bei dem Schubser nicht – vielleicht auch, weil sie gesessen hat und weich auf Kissen gefallen ist. Dann rappelt sie sich wieder auf und sagt: „Ein wenig durchgeschüttelt, das tut ja manchmal auch ganz gut.“

Und was sagen die Fans der Show? Die sind ganz aus dem Häuschen bei diesen Szenen, wie die Kommentare auf Instagram zeigen:

„Ihr seid so herrlich“

„Das macht so Spaß“

„Ich dachte heute Morgen schon, ich sehe nicht richtig. Hätte Alina gestanden, wäre sie wahrscheinlich direkt aus dem Studio geflogen“

Sieht ganz danach aus, als hätten alle Parteien Spaß gehabt – auch Alina, obwohl die wortwörtlich einstecken musste.