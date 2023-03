„Frühstücksfernsehen“: Sat.1 muss Foto von Alina Merkau zensieren – es zeigt mehr als es soll

Wer zum Moderatoren-Team vom Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ gehören möchte, muss sich darauf einstellen, auch schon mal in ungewöhnlichen Posen im Fernsehen gezeigt zu werden. Auch, wenn es hier sicherlich einen Drehplan gibt, dem die Stars folgen, können sich Karen Heinrichs und Co. am Ende aber doch immer noch frei entfalten.

In der Vergangenheit sorgten diese Freiheiten schon des Öfteren für skurrile Zwischenfälle und ungeplante Lachanfälle. Emotionen werden beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ generell groß geschrieben. Dass sich die Moderatoren aber auch wirklich für nichts zu schade sind, zeigten jetzt wieder Benjamin Bieneck und Alina Merkau. Für Letztere ging die Aktion dann allerdings anders aus, als geplant.

„Frühstücksfernsehen“-Moderatoren in ungewohnter Pose

„Wir können nur eins sagen, wartet auf unsere nächste Sport-Challenge! Es wird legendär! Wir lieben, dass ihr alles mitmacht!“, heißt es unter einem Instagrambeitrag von Donnerstag (30. März). Zu sehen sind die „Frühstücksfernsehen„-Stars Alina Merkau und Benjamin Bieneck, wie sie mit einem Gymnastikball skurril anmutende Übungen vollziehen.

Dabei kniet Alina Merkau mit schickem Blazer und kurzer Hose auf dem Fußboden. Kollege Bieneck stemmt sich auf den Fotos mal mit der Hüfte gegen besagten Ball, dann sitzt er auf dem Ball, der auf Merkaus Rücken ruht. Bei einem Schnappschuss muss Sat.1 nachträglich dann aber nochmal eingreifen.

Alina Merkau wird bei Instagram zensiert

Benjamin Bieneck nimmt Anlauf und springt über den Ball. Währenddessen hat sich Alina Merkau auf dem Boden klein gemacht. So klein, dass ihre Hose zu knapp fürs Netz geworden ist und mit großer Wahrscheinlichkeit mehr entblößt hat, als zunächst geplant.

Zumindest macht es ganz diesen Eindruck, denn während man auf anderen Fotos noch Merkau im Ganzen sieht, ist ausgerechnet auf diesem Foto ein großer lachender Smiley-Kopf über ihrem Po. Spaß hatten die beiden aber allem Anschein nach auch trotz verrutschter Knapp-Couture.

Sat.1 zeigt das „Frühstücksfernsehen“ montags bis freitags ab 5.30 Uhr im TV und online in der Mediathek bei Joyn.