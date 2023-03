„Frühstücksfernsehen“: Spott hinter den Kulissen – das dürfte Iris Klein gar nicht gefallen

Das Liebes-Drama um Iris Klein hat mittlerweile Soap-Charakter angenommen. Mit den Geschichten um die angebliche Affäre zwischen ihrem (Noch)-Ehemann Peter Klein und Model Yvonne Woelke ließe sich längst das Drehbuch einer Telenovela schreiben.

Und während Iris Klein zwischen Wut und Enttäuschung schwankt, lässt sie ganz Deutschland daran teilhaben. Auch die „Frühstücksfernsehen„-Stars Benjamin Bieneck und Benedikt Amara kommen nicht umher, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Immerhin geben beide regelmäßig beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ ihr Promi-Wissen zum Besten. Wie die beiden zu dem Wirrwarr stehen, machten sie jetzt hinter den Kulissen der Liveshow deutlich. Vor allem Promi-Experte Benjamin Bieneck holte dabei in der Instagramstory des Formats ordentlich aus.

„Frühstücksfernsehen“-Stars haben klare Meinung zu Klein-Drama

Nur nochmal zur Erinnerung: Angefangen hatte die Seifenoper-Dramatik mit dem Dschungelcamp 2023. Peter Klein war mit Schwiegersohn Lucas Cordalis angereist, während Yvonne Woelke als Unterstützung für Djamila Rowe mit dabei war.

Während sich die Promis im Dschungel die Bohnen teilten, sollen sich ihre Begleitpersonen, laut Iris, deutlich näher gekommen sein. Und zwar so nah, dass sich die Mutter von Daniela Katzenberger sicher ist, zwischen Yvonne und Peter lief mehr als nur Freundschaft. Zurück auf Mallorca bestätigte Peter dann, Gefühle für seine Bekanntschaft zu haben. Kurz und gut: Die Kleins leben seitdem getrennt und arbeiten an einer schnellen Scheidung. Während andere erst nach dem Unterschreiben der Scheidungspapiere an die Öffentlichkeit gehen, sind bei den Kleins augenscheinlich bereits alle Geheimnisse aus erzählt. Ermüdend, finden die „Frühstücksfernsehen“-Stars.

„Frühstücksfernsehen“-Stars spotten über Iris Klein

„Wir reden schon den ganzen Morgen über Iris Klein, die hat sich mal wieder geäußert zu ihrer Scheidung. Das ist wie ein Unfall“, spottet Benjamin Bieneck. Kollege Benedikt Amara steigt direkt mit ein und bestätigt: „Irgendwie will man schon hinhören.“ Dann räumt er ein: „Und ich muss ja sagen, ich glaube jetzt wieder Iris.“

Schuld daran sei das Interview von Yvonne Woelke, das sie den Moderatoren von „Volles Haus“ gegeben hatte. (Hier mehr dazu) Bieneck wird nochmal deutlich. Er klingt alles andere als verständnisvoll und sagt: „Es nervt mich brutal. Ich denke mir die ganze Zeit, Mensch Iris, jetzt halt doch mal die Klappe, aber irgendwie will ich’s auch hören.“