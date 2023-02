Dschungelcamp: Lucas Cordalis erhebt schwere Anschuldigung gegen RTL – „Kotze im Strahl“

Lucas Cordalis hat sich bei seiner Zeit im Dschungelcamp nicht nur Freunde gemacht. Dabei galt der Mann von Daniela Katzenberger vor dem Einzug als Favorit auf die Krone – doch das änderte sich schnell. Ist RTL etwa schuld daran?

Für viele ehemalige Dschungelcamp-Kandidaten bedeutete die Teilnahme bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ eigentlich ein richtiger Karriere-Boost. Doch bei Lucas Cordalis ist wohl eher das Gegenteil der Fall. Er sorgte mit seinem Verhalten im Camp für reichlich kritische Stimmen bei den Fans.

Dschungelcamp: Cordalis Vater gewann die erste Staffel

Die Messlatte hing für Lucas Cordalis hoch: Immerhin gewann sein inzwischen verstorbener Vater, Schlagersänger Costa Cordalis, die allererste Dschungelcamp-Staffel. Doch schon nach den ersten Camp-Tagen war für viele Trash-TV-Fans klar: Lucas Cordalis wird die Krone nicht zurück in die Familie holen, denn von ihm war zu Beginn der Staffel kaum etwas zu sehen.

Mit der wenigen Sendezeit, die er schließlich hatte, sorgte er für Unruhe. Zum Bespiel als in der Final-Show Djamila Rowe ihre Prüfung abbrechen musste und es Gigi Birofio nur schaffte, drei Sterne zu erspielen. Cordalis brachte es auf vier. Er spielte sich in den Vordergrund, sei „besser als die anderen zwei“.

Dschungelcamp: Hat RTL Cordalis-Szenen falsch geschnitten?

Doch hat RTL die Szenen von Lucas Cordalis nur falsch zusammengeschnitten? In der großen Wiedersehens-Show behauptet das Lucas jedenfalls in einem Einspieler im Gespräch mit Jolina Mennen. „Ich habe grade im Strahl gekotzt, weil ich grade mit meiner Frau telefoniert habe und die das so beschissen zusammengeschnitten haben“, sagt er. „Ich bin wirklich als allerletztes ein schlechter Verlierer, sondern freue mich, wenn jemand wirklich tolle Leistung bringt und dementsprechend auch super platziert ist.“

Doch mit dieser Aussage brachte er die Zuschauer erneut auf die Palme – die Twitter-Gemeinde war fassungslos. „Ganze zwölf Minuten hat es bis zur ersten ‚Schlecht-geschnitten‘-Ausrede gebraucht. Und die kam von niemand geringerem als Lucas Cordalis himself“, „Wir haben auch alle gekotzt, als wir dich im TV gesehen haben und wie du die anderen behandelt hast“ und „Beschissen zusammengeschnitten? Liebe es, wie solche Leute wie Lucas niemals auf die Idee kommen könnten, dass tatsächlich sie/ihr Verhalten das Problem gewesen sein könnte“, heißt es unter anderem auf Twitter. Keine guten Zeiten für Lucas Cordalis…