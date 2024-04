Dschungelcamp: Ziehen SIE im Sommer ein? Erste Details enthüllt!

Alle Fans vom Dschungelcamp dürften es kaum noch erwarten können. Nach der Staffel, die Anfang des Jahres gezeigt wurde, plant RTL eine Jubiläumsstaffel im Sommer! Nachdem heiß spekuliert wurde, welche ehemaligen Kandidaten erneut in den Busch ziehen, sickerten nun die ersten Namen durch – und die haben es wirklich in sich.

Dschungelcamp: Sommer-Staffel mit Änderungen

Im Rahmen des 20. Dschungelcamp-Jubiläums hat RTL in die Trickkiste gegriffen und pfercht eine Truppe ehemaliger Kandidaten zusammen. Anders als in der regulären Staffel wird allerdings nach „Bild“-Informationen nicht live gesendet. Die Dreharbeiten finden angeblich bereits im Mai statt.

Und auch der Drehort ist ein anderer. Denn statt in den australischen Busch reisen die Dschungelcamp-Teilnehmer nach Südafrika. Genauer gesagt in den „Swadini Nationalpark“ am Blyde River Canyon. Dieser Ort dürfte dem ein oder anderen auch schon bekannt sein. Schließlich wurde dort auch 2022 aufgrund der Corona-Pandemie gedreht. Doch wer traut sich ein zweites Mal in die Kult-Show?

Dschungelcamp: Gerüchteküche brodelt!

Na, das kann ja heiter werden. Wie die „Bild“ berichtet, holt RTL angeblich die umstrittensten Kandidaten der letzten zwei Jahrzehnte zurück. Neben Georgina Fleur, Kader Loth und Sarah Knappik sollen auch Danni Büchner sowie Ex-Fußballstar Thorsten Legat mit von der Partie sein.

Weiter spricht „Bild“ davon, dass möglicherweise Giulia Siegel, Gina-Lisa Lohfink, Indira Weis sowie Chris Töpperwien im Gespräch sein könnten. Von Seiten des Senders sind diese Gerüchte allerdings noch nicht offiziell bestätigt worden.

Wann die sogenannte „Allstars“-Staffel bei RTL gezeigt wird, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Allzu lange dürfte es allerdings nicht mehr dauern, bis der Sender die Bombe platzen lässt.