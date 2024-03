„Dschungelcamp“-Stars Leyla und Mike: „SHE SAID YES“

Darauf hat die ganze Dschungel-Nation gewartet! Als sich im diesjährigen „Dschungelcamp“ schon ein paar Zärtlichkeiten zwischen Leyla Lahouar und Mike Heiter anbahnten, die beiden sich aber wegen Mikes Ex Kim Virginia zurückhielten, mussten sich die RTL-Zuschauer lange gedulden, bis die zwei sich wirklich annäherten.

Kurz nach dem „Dschungelcamp“ gaben beide schließlich zu, gemeinsam im Bett gewesen zu sein (hier mehr). Ihr Beziehungsstatus war zu dieser Zeit noch „Kennenlernen“. Jetzt dürften bei „Dschungelcamp“-Star Leyla die Schmetterlinge im Bauch geradezu Achterbahn fahren, denn die Frankfurterin hat „Ja“ gesagt!

„Dschungelcamp“-Stars Leyla und Mike: Sie hat „Ja“ gesagt

Aber von vorne: Bislang besuchte Mike Heiter die bekennende Döner-Liebhaberin nur in ihrer Stadt Frankfurt. In Essen, dem Wohnort von Mike, waren beide noch nicht gemeinsam. Bis jetzt. „Schauen wir mal, was für Überraschungen für Leyla in Essen warten“, macht es Mike Heiter auf der Fahrt in Richtung der Ruhrgebietsstadt noch gegenüber seinen Instagram-Followern spannend. Da ahnt Leyla noch nicht, was noch Tolles auf sie zukommen wird.

Denn als sie seine Wohnung betritt, wird sie von Herzen und knallroten Luftballons überschüttet, die im Raum verteilt sind. Am Fenster hängt der Spruch: „Will you be my Girlfriend“ – also “Willst du meine Freundin sein“.

Im Netz teilten beide anschließend das Video von diesem romantischen Moment, in dem Leyla ihrem Schatz überglücklich in die Arme fällt. Ihre Antwort auf die Frage am Fenster dürfte auch klar sein. „Dschungelcamp“-Hottie Mike Heiter schrieb daraufhin bei Instagram: „SHE SAID YES…“ Und postete dazu noch Pärchen-Emojis und ein Herz.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Einige ehemalige Dschungel-Mitbewohner reagierten – genau wie ihre Fans – sofort auf die süße Nachricht. So schrieb Twenty4Tim: „Viel Glück euch beiden“. Und Fabio Knez kommentierte: „Auf ein langes Glück und unendliche Liebe.“

Leyla Lahouar selbst verfasste die Zeilen: „Ahhhh, ich kann es immer noch nicht glauben.“