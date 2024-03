„Dschungelcamp“-Stars Leyla und Mike: Jetzt ist es raus! HIER hatten sie Sex

Darauf haben alle gewartet! Es hätte schon im „Dschungelcamp“ so schön sein können: Leyla Lahouar und Mike Heiter und ihre Liebesromanze. Sie bekundete in Australien Interesse, er war gehemmt, weil seine Ex auch im RTL-Camp war und ihm das Leben erschwerte.

Nach dem Ende der RTL-Show hofften die Fans endlich auf die offizielle Liebesbestätigung, nachdem sich die „Dschungelcamp“-Stars auch privat trafen. Nun herrscht Gewissheit: Da geht mehr bei Leyla und Mike.

Die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin gibt jetzt sogar zu, wann sie und Mike Sex hatten!

„Dschungelcamp“-Stars Leyla und Mike: Sex-Geheimnis ist raus

Auf Instagram machen die beiden Reality-Stars jeweils ein Q&A (eine Frage-Antwort-Runde) mit ihren Fans, werden beide unabhängig voneinander natürlich auf das Liebesthema angesprochen. Nicht zu Unrecht, schließlich zeigten sich die Singles zuletzt immer öfter gemeinsam beim Kochen, Feiern oder sogar Kuscheln im Bett! Bestätigt hatten sie ihren derzeitigen Beziehungsstatus nie.

Deshalb fragen sich einige Fans auch, ob das alles bloß ein Fake sein könnte. Was Leyla dazu sagt? „I don’t give a fuckkkkkk! Weil ich weiß, dass alles zu 100 Prozent echt ist.“ Und auch Mike betont: „Ich bin nicht der Typ für Fakerei. Von daher sind wir in einer ernsthaften Kennenlernphase.“ Dass daraus eine Beziehung entstehen könnte, erhofft sich der TV-Star sogar. „Das ist ja der Sinn einer Kennenlernphase, dass es so endet.“

Täglich sehen können sich die Zwei allerdings derzeit nicht. Leyla wohnt in Frankfurt, Mike im 249 Kilometer entfernten Essen. Kontakt halten die beiden aber jeden Tag, wie Mike bei Instagram stolz zugibt. „Ich sag‘s euch, mit ihr lachst du dich jeden Tag kaputt, weil irgendwas passiert.“

Momentan stehen die Zeichen also gut, dass die „Dschungelcamp“-Turteltauben auch bald offiziell ein Paar sind. Nähergekommen sind sie sich immerhin schon. Denn auf die Frage eines Followers, wann der erste Kuss stattfand, antwortet Leyla, dass es nach der Dschungel-„Nachspiel“-Sendung passiert sei. Mit guten Erinnerungen! Schließlich sei der Kuss laut der 27-Jährigen „saftig“ gewesen.

Doch dabei blieb es nicht!

„Dschungelcamp“-Stars Leyla und Mike: Video zeigt sie vor Sex

Im Netz teilten die ehemaligen Australien-Camper vor ein paar Tagen ein mysteriöses Video aus dem Bett. Zwar angezogen, aber total verkuschelt und sichtlich verknallt. Prompt wollen ihre Fans nun wissen, ob das Video nach dem Sex entstanden sei. Leyla Lahouar hält nicht länger hinterm Berg und plaudert offiziell aus, dass sie und Mike tatsächlich Sex hatten: „Wenn du es genau wissen willst, ist es sogar davor entstanden.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Na, dann dauert es sicher auch nicht mehr lange, bis ihre Kennenlernphase in eine Beziehungsphase mündet. Diese Frage will Mike der Frankfurterin übrigens höchstpersönlich stellen. „Ich bin da altmodisch. Die Frage stellt der Mann der Frau.“