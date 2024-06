„Dschungelcamp“: Valencia Stöhr äußert sich zu David Ortega – „Bisschen abgedriftet“

Das „Dschungelcamp“ ruft erneut und diesmal wird es heiß! Unter glühender Sonne kehren alte Legenden zurück ins Camp für ein spektakuläres Sommerspecial. Unter dem Motto „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ verspricht RTL Spannung, Drama und vielleicht eine Prise Ekel.

Auch der ehemalige „Köln 50667“-Darsteller David Ortega ist mit von der Partie. Eine gute Entscheidung? Nicht laut TV-Kollegin Valencia Stöhr. Die spitzzüngige Blondine sprach exklusiv mit dieser Redaktion über das einstige Männer-Model.

„Dschungelcamp“: Valencia Stöhr spricht Klartext

Im Jahr 2011 startete die 11. Staffel von „Big Brother“, und es tummelten sich echte Bekanntheiten im Haus – darunter David Ortega und Valencia Stöhr. Jetzt äußert sich Valencia zwiegespalten über ihren ehemaligen Mitbewohner. Dabei habe sich Ortega verändert, sowohl optisch als auch mental.

„Mit David habe ich mich eigentlich immer sehr gut verstanden“, erinnert sich Valencia im Gespräch dieser Redaktion. „Bis zu dem Zeitpunkt, als er – wie soll man das sagen – ein bisschen abgedriftet ist.“ Sie versucht es harmlos auszudrücken, bevor sie schärfer wird: „Ich weiß nicht, ob er Mitglied einer Sekte ist.“ Dass David mit seinen sprunghaften Monologen Fans im Netz verunsichert, ist längst kein Geheimnis mehr.

„Dschungelcamp“: Zweifel am Dschungel-Comeback

„Das kommt mir ein bisschen komisch vor. Wenn man mit ihm normal sprechen kann, unterhalte ich mich sehr gerne mit ihm“, so Stöhr. „Aber wenn das Gespräch in Richtung Gott und Co. abdriftet, dann macht das mir keinen Spaß.“ Zu seiner optischen Verwandlung sagt Valencia: „Ich habe ihm auch gesagt: ‚Wer soll denn jetzt noch mit dir ins Bett steigen?‘ Ganz ehrlich, der sieht ja total verwahrlost aus.“

„Früher war er so ein netter Junge, mit dem man feiern gehen konnte. Klar, er hatte seine Aussetzer, aber jetzt hat er zu 90 Prozent Aussetzer.“ Ihre Sorgen gelten auch Davids zweitem Anlauf im RTL-„Dschungelcamp“. „Ich bin da sehr zwiegespalten“, gesteht Valencia.

Wie sich David wohl im Dschungel schlagen wird? Es bleibt spannend!