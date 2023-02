„Dschungelcamp“-Star Gigi packt aus: „Wenn ihr wüsstet, was in Singapur passiert ist“

Das „Dschungelcamp“ ist vorbei und die Stars sind wieder zurück in Deutschland. Ja, es waren harte Tage für die Camper-Riege rund um die Finalisten Djamila Rowe. Lucas Cordalis und Gigi Birofio. Zwei Wochen voller Entbehrungen, ständiger Überwachung und anstrengender Mitcamper. Doch wer nun dachte, dass nach dem Auszug alles wieder gut sein würde, der hat sich wohl getäuscht.

Schon beim berüchtigten „Dschungelcamp“-Wiedersehen gab es Zoff. Vor allem Cosimo bekam von seinen Mitcampern ordentlich eins auf die Mütze. Er habe sich nach dem Auszug aufgeführt wie ein Superstar, hieß es. Mitarbeiter habe er schlecht behandelt, so die weiteren Vorwürfe.

„Dschungelcamp“-Zoff am Flughafen

Und auch der Rückflug soll wohl nicht ganz konfliktfrei vonstattengegangen sein. Zumindest, wenn man Gigi Glauben schenken mag. Der veröffentlichte nun eine Instagramstory mit der Überschrift: „Wenn ihr wüsstet, was in Singapur-Flughafen passiert ist. Kameras haben echt gefehlt.“

Ja, aber was ist denn nun in Singapur passiert? „So witzig, so witzig. Eigentlich müssten sie eine Kamera in den Flughafen bauen. Am Flughafen, da war eine andere Show. Ich und Mike saßen da und plötzlich da Beef, da Thema, da Beef. Auf den gehen die fast drauf. Wir beide gucken so … Boah. Flughafen war zweite Realityshow. Zweites Dschungelcamp. Ohne Witz. Voll witzig“, so der Zweitplatzierte.

Gigi Birofio bei der Anreise ins Dschungelcamp. Foto: RTL

Er selbst habe sich plötzlich „voll normal“ gefühlt, so der 23-Jährige. Naja, das lassen wir mal so stehen. Schließlich zeigen weitere Bilder aus dem Flieger, dass Gigi seinen Hang zu Zigaretten auch nach dem „Dschungelcamp“ nicht wirklich in den Griff bekommen hatte. Noch im Flieger sitzend, hatte sich der Realitystar schon wieder eine Fluppe zwischen die Lippen gesteckt. Ob das so normal ist, sei einmal dahingestellt.

Die Fans jedoch lieben ihren Vize-Dschungelkönig. „Glückwunsch Jung, hast du bombe gemacht“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Oder: „Kannte dich vorher nicht (bin wohl die falsche Zielgruppe) – hatte mir schnell ne Meinung gebildet und musste sie dann irgendwann revidieren. Gut gemacht, Gigi. Ich hab da vorher noch nie angerufen – aber die Sache zwischen dir und Lukas? Da musste ich anrufen. Wieder und wieder. Dschungel-Prinz Gigi.“ Alle Folgen des „Dschungelcamp“ kannst du bei RTL+ noch einmal anschauen.