„Dschungelcamp“: Kandidat rechnet ab – „Sie glauben, dass ich irre bin“

Das Dschungelcamp öffnet wieder seine Pforten und begrüßt 13 namhafte Legenden, die sich den Herausforderungen der „grünen Hölle“ stellen. Unter ihnen sind Krawallbürsten, Sexbomben und „Unschuldslämmer“, die allesamt die Krone mit nach Hause nehmen wollen. Schließlich kann nur einer von ihnen behaupten, beim 20-jährigen Jubiläum gewonnen zu haben.

Während die Staffel bereits fertig gedreht und bereit zur Ausstrahlung ist – der Sender verkündete den Start ab dem 15. August – plaudern die Teilnehmer bereits im Vorfeld aus dem Nähkästchen. Unter ihnen: Reality-Darsteller David Ortega (38).

„Dschungelcamp“: Jetzt bezieht ER Stellung

Mit RTL kam der feurige Spanier ins Gespräch und sprach über seine Teilnahme, über seine unverkennbare Typveränderung und Ziele. Tatsächlich dürften manche den „Köln 50667“-Darsteller kaum wiedererkennen. Er tauschte enge Kleidung gegen weite, kurze Haare gegen lange und ein glattes Gesicht gegen einen langen Bart. „Ich bin jemand, der gerne experimentiert. Ich möchte immer wieder fasziniert sein von meinem eigenen Spiegelbild“, so Ortega.

David weiter: „Ich möchte mich jedes Mal überraschen. Und da ich Haare liebe, will ich das noch auskosten, bevor sie komplett ausfallen. Ich will sagen können: ‚Ich hatte mal lange Haare.‘“ Dass er im Kontrast zu seiner Rolle des „Diego Cortez“ steht, ist sich Ortega bewusst. „Ich bin nicht dieser Model-Typ, auch wenn ich das manchmal so spielen musste. Es war wie ein Kostüm, und jetzt möchte ich gerne diesen natürlichen Look unterstützen.“

„Dschungelcamp“-Kandidat erhält schlimme Unterstellungen

Auf Social Media ist der 38-Jährige oft harter Kritik ausgesetzt. Dabei stürzen sich die „Fans“ auf sein Aussehen oder auf Davids Psyche. Vorwürfe, er würde „Drogen konsumieren“, oder schlimmer: er sei „schizophren“, sind nur einige der harten Unterstellungen. „Ich werde kritisiert, weil die Leute glauben, dass ich irre geworden bin. Sie glauben, dass ich verrückt bin.“

Auch TV-Kollegin Valencia Stöhr hält sich mit ihrer Meinung zu Ortega nicht zurück. Sie findet er sei „ein bisschen abgedriftet“. Dabei wäre er endlich er selbst, ohne seine „Köln 50667“-Persona Diego Cortez, so David. Über einen möglichen Kaffee- oder Rauchentzug muss sich David übrigens im Camp keine Sorgen machen: „Gott sei Dank habe ich aufgehört mit dem Rauchen, und auch mit anderen Sachen wie Kaffee. Also, ich bin so rein wie nie zuvor“, so er im Interview mit RTL.

Doch neben den möglichen Herausforderungen verfolgt Ortega auch eine Mission im Camp, die da lautet: Liebe. „Ich glaube, ich habe sehr viel Schräges mitbekommen als Kind. Und ich habe das Gefühl, dass sehr viele sehr viel Liebe brauchen. Und ich hoffe, dass ich diese Liebe geben kann.“

Wir lassen uns überraschen. Eines ist auf jeden Fall klar: Langweilig wird die Staffel nicht!