RTL-Zuschauer gehen vor „Dschungelcamp“-Nachspiel auf die Barrikaden – „Da kriegt man Angst“

Am Sonntag ist es endlich so weit. Zwei Wochen nach dem großen „Dschungelcamp“-Finale treffen die Stars und Sternchen erneut aufeinander. Zurück in Deutschland sollten sich die erhitzten Gemüter ein wenig beruhigt haben, die Aussprache nach einer harten Zeit im australischen Dschungel steht an.

Erfahrungsgemäß läuft das mit dem Beruhigen aber eher so mittelmäßig gut. Die Erfahrungen aus dem Camp haben nachgewirkt, das Zofflevel höher denn je. Das dürfte auch in diesem Jahr nicht anders sein. Zumindest lassen darauf die Bilder aus dem „Dschungelcamp“-Nachspiel schließen.

RTL zeigt „Dschungelcamp“-Nachspiel

Da wird gezetert, getobt und gemeckert. „Ich hoffe, alles kommt heraus. Gott sieht alles“, schreit Cecilia Asoro beispielsweise mit theatralischer Gestik. Und auch Tessa Bergmeier lässt ordentlich Dampf ab. „Es reicht einfach. Eine alte Frau bist du und du hast gar keinen Respekt“, giftet das Model in Richtung Claudia Effenberg. Verena Kerth dagegen, weiß gar nicht mehr, was sie sagen soll. „Ich weiß überhaupt nicht, was hier auf einmal los ist“, so die Verlobte von Ex-Dschungelkönig Marc Terenzi.

Die Fans sind ob der launigen Bilder gespalten. Während sich die einen wie Bolle auf die Eskalation freuen – „Da freu ich mich sehr drauf, da kommt wieder ordentlich Krawall auf uns zu“, heißt es beispielsweise bei Instagram – wünschen sich manche ein bisschen mehr Frieden.

„Warum brüllt Cecilia immer so? Hatte sie nicht lange genug Zeit sich abzureagieren und kann sie Dinge sachlich und ruhig ansprechen? Das hat auch nichts mit Temperament zu tun. Unmögliches dieses Geschrei. Wenn jemand so mit mir reden würde, würde ich ihm erst einmal auf eine ordentliche Gesprächskultur hinweisen. Wenn das nicht funktioniert, würde ich das Gespräch nicht weiter fortführen“, schreibt beispielsweise eine Zuschauerin.

Eine andere ergänzt: „Das war so eine gute Staffel. Warum muss das denn sein? Geht es heute nicht mehr ohne respektlosen Zoff? Sehen so Streitgespräche in der heutigen Zeit aus? Da kann einem das ganze Camp vergehen.“ Und eine Dritte schreibt: „Die Cecillia. Wie sie schon redet… Da kriegt man richtig Angst.“