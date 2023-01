„Dschungelcamp“: Cecilia trifft Tessa nach Auszug – ihre Reaktion ist eindeutig

Sie hat im „Dschungelcamp“ für richtig Stimmung gesorgt. Cecilia Asoro war in der diesjährigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“-Staffel sicherlich eine der unterhaltsamsten Kandidatinnen. Und das nicht nur wegen ihres Dauerzoffs mit Tessa Bergmeier.

Wir haben mit der ausgeschiedenen „Dschungelcamp“-Kandidatin kurz nach ihrer Rauswahl gesprochen. Cecilia Asoro über das Abenteuer Dschungel, ihre Favoriten und den Ärger mit Tessa.

Liebe Cecilia, was überwiegt – die Freude es überstanden zu haben, oder die Trauer es nicht bis zum Ende geschafft zu haben?

Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich wäre nicht traurig, dass ich kurz vor dem Finale raus bin. Die Anrufe haben nicht gereicht, das muss ich akzeptieren. Ich bin aber super froh, dass ich das erleben konnte.

Wie schätzt du deinen Auftritt ein?

Ich bin sehr stolz, dass ich so war, wie ich bin. Klar habe ich schon so einiges gehört, zum Beispiel, dass manche Sachen nicht gezeigt wurden und man so die oder die Seite nicht an mir sehen konnte, aber das liegt nicht in meiner Hand. Im Großen und Ganzen war ich aber ganz zufrieden, auch wie ich die Prüfungen gemeistert habe.

Hast du dir vorab Gedanken gemacht, wie es wohl im Camp werden wird?

Klar habe ich mir Gedanken gemacht, wie es wohl wird. Aber glaube mir: Egal wie viele Gedanken du dir machst, da wird immer noch was draufgelegt. Das, was du da erlebst, ist wirklich krass, heftig und geht an deine Substanz. Aber ich habe es gemeistert und bin stolz darauf.

Cecilia Asoro und Tessa Bergmeier im „Dschungelcamp“. Foto: RTL

Gab es einen Moment, der dich besonders schockiert hat?

Tatsächlich die ersten Tage. Der Entzug von Essen, Zucker und Salz. Man hatte mich vorgewarnt, aber glaub mal – das war heftig. Mein Körper hat komplett rumgesponnen. Ich konnte mich nicht konzentrieren, ich wusste nicht mehr, was vor einer Viertelstunde passiert war. Das war wirklich heftig. Aber es war auch geil. Ich habe einfach eine komplette Kur gemacht und das war auch gut für meinen Körper.

Aber du bleibst jetzt nicht bei Bohnen und Reis?

Ne! Ich liebe Reis, aber ich will ihn die nächsten Tage nicht mehr sehen. Bohnen sowieso nicht. Ich habe jetzt schon einen Burger gegessen und merke, dass mein Bauch Geräusche macht. Der freut sich krass. Endlich wieder schmutzige Sachen in meinem Bauch (lacht).

Geräusche gab es auch zwischen dir und Tessa. Konntet ihr euch schon aussprechen?

Wir haben uns direkt gesehen, wir haben uns von Weitem Hallo gesagt, aber ich denke reden werden wir bei der Wiedersehen-Show. Ich sehe Tessa nicht als schlechten Menschen. Wir beide haben andere Kommunikationsarten und komplett verschiedene Meinungen. Das gerät immer aneinander.

Wer ist dein Favorit auf die Krone?

Ich würde mir wünschen, dass es entweder Gigi, Jolina, Papis oder Lucas machen.

Was macht sie für dich aus?

Sie waren für mich die straighten, reelen, die ich so richtig kennengelernt habe. Nicht, dass die anderen das nicht waren, aber zu ihnen hatte ich den meisten Kontakt. Deswegen würde ich es ihnen sehr gönnen

Mehr Nachrichten:

Rückblickend gesehen: Würdest du es noch mal machen? Ich würde es immer wieder machen. Es war die krasseste Erfahrung meines Lebens. Aber die letzten vier Tage wären auch genug gewesen.